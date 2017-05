Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da gradnja mosta Bratunac - Ljubovija između Bosne i Hercegovine i Srbije preko Drine ide planiranom dinamikom i da postoje sigurne garancije da će, kako je predviđeno, krajem avgusta ove godine most u cijelosti biti završen i stavljen u funkciju.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da gradnja mosta Bratunac - Ljubovija između Bosne i Hercegovine i Srbije preko Drine ide planiranom dinamikom i da postoje sigurne garancije da će, kako je predviđeno, krajem avgusta ove godine most u cijelosti biti završen i stavljen u funkciju.

Dodik je, nakon obilaska mosta "Bratoljub" sa predsjednicom Vlade RS Željkom Cvijanović, predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrima u vladama RS i Srbije izrazio zahvalnost rukovodstvu Srbije zato što su se, kako kaže, zagledali na ovu stranu i donijeli odluku da se, zajedno sa potencijalima Republike Srpske, izgradi ovaj most.



"Most je važan sa stanovišta ovog kraja, Republike Srpske i Srbije i zato je simbolički naziv mosta 'Bratoljub' sigurno nešto što je potrebno činiti, ne samo izgradnjom mostova, nego i običnim kontaktima sa ljudima", rekao je Dodik.



Naglašavajući da su u gradnju mosta uložena ogromna sredstva, Dodik je podsjetio da Srbija finansira kompletnu izgradnju mosta sa obje obale Drine, a Republike Srpske će uraditi pristupne puteve na bratunačkoj strani, dok će Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdvojiti sredstva za izgradnju graničnog prelaza.



Dodik je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da će biti samo jedna procedura na ovom graničnom prelazu, koji će biti robnog karaktera.



"Treba reći da na prostoru od Zvornika do Višegrada, gotovo 80 kilometara, ne postoji nijedan granični prelaz tog tipa i to samo govori o tome koliko će to biti važno za građane i privredu Republike Srpske i Srbije", naglasio je predsjednik RS.