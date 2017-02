Moore poručio bh. liderima: Ne pokrećite reviziju tužbe protiv Srbije jer za to nemate uslove

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore prokomentarisao je mogućnost pokretanja revizije tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid. On je bh. političarima poručio da ne pokreću reviziju tužbe jer za to ne postoje uslovi.

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

"Podržavam traženje pravde, ali u ovakvim uslovima kad je veoma upitna punomoć Sakiba Softića, kada nema novih dokaza i kad je moguće da će biti puno političkih posljedica bez rezultata. Naš savjet je da se to zaustavi i da se sve snage skoncentrišu na budućnost", rekao je Moore.



Pohvalio je način na koji sarađuju BiH, Hrvatska i Srbija ističući da su intenzivirani sastanci državnih zvaničnika, ali da je ipak potrebno nešto i konkretno uraditi.



"Potrebno je nešto konkretno uraditi, a ne samo govoriti o mogućnostima posebno kada nema osnova za reviziju", kazao je Moore.



Zaključio je da Misija OSCE-a u BiH ne govori samo u svoje ime s obzirom na to da su obavili konsultacija o ovom pitanju i sa kolegama iz međunarodne zajednice.



"Za pravu i uspješnu reviziju BiH mora imati nove i konkretne dokaze. Jasno je da čak i prije roka kasno je za obnavljanje. Upitan je i mandat Softića, a mi smo od određenih stručnjaka čuli da je njegov mandat završen 2007. godine", rekao je Moore.



Bh. političarima je poručio da odustanu od revizije tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid i da se posvete konkretnim stvarima poput Vijeća ministara BiH.



Podsjećamo, 27. februara ističe rok za pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije i Crne Gore za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, a agent naše zemlje u ovom sporu je Sakib Softić.



BiH je tužila Srbiju 1993. godine i to kao prva država u historiji koja je tužila drugu državu zbog kršenja Konvencije o genocidu. Sud je nakon vođenja 14-godišnjeg spora odbacio odgovornost Srbije za genocid, ali je potvrdio da se u Srebrenici desio genocid.



Tako je Srbija kao prva država u svijetu proglašena krivom zato što nije spriječila genocid. Na presudu izrečenu 2007. godine nije bilo prava na žalbu, a našoj zemlji dat je rok od deset godina za podnošenje zahtjeva za reviziju.