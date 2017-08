Nevladina organizacija EcoFutura iz Počitelja, u sklopu volonterskog kampa "I care for" organizirala je akciju čišćenja ovog našeg turističkog bisera, uređenje tzv. počiteljske rive te inicirala niz akcija kako bi Počitelj zasjao u ljepšem i pozitivnijem svjetlu.

