Mladen Ivanić: Republici Srpskoj nije potreban referendum o ulasku u NATO

Foto: Klix.ba

Zahtjev za MAP (Akcioni plan za pristupanje NATO-u) je potpisan i usaglašen u Predsjedništvu BiH u kojem je sjedio Nebojša Radmanović, s tim što Radmanović tu uopšte nije bitan jer je tu odluku o MAP-u donio Milorad Dodik lično, rekao je srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić na pres konferenciji u Banjoj Luci.

Zahtjev za MAP (Akcioni plan za pristupanje NATO-u) je potpisan i usaglašen u Predsjedništvu BiH u kojem je sjedio Nebojša Radmanović, s tim što Radmanović tu uopšte nije bitan jer je tu odluku o MAP-u donio Milorad Dodik lično, rekao je srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić na pres konferenciji u Banjoj Luci.

"To je jedan jedini dokument koji postoji i više nijednog drugog dokumenta te vrste nema, dakle za otpočinjanje programa MAP-a odgovnornost snosi direktno SNSD, nađite bilo koji drugi dokument i ja ću odmah javnosti da se izvinim. U tom dokumentu stoji da je opredjeljenje tadašnjeg predsjedništva punopravno članstvo u NATO. Niko nikada osim ljudi iz SNSD nije tako nešto ni spomenuo. Zašto oni sada svoju sramotu dižu do tog nivoa da napadaju druge ja ne znam, to oni treba da odgovore", kazao je Ivanić.



SNSD je prethodnih nekoliko dana kritikovao Mladena Ivanića zbog izjave da će sudovi odlučivati o vojnoj imovini.



"Pa SNSD je uveo sudove u tu proceduru, Veliki Žep je slučaj koji je otvoren 2014. godine, u doba neprikosnovene vlasti SNSD-a, na zehtjev institucija RS-a je napravljena suštinska greška, ljudi su se pozvali i tražili tzv. javni uvid, a javni uvid je kad svako ko sebe smatra zainteresovanim da da primjedbu na nešto. Da toga nije bilo nikada instuticije BiH ne bi mogle uraditi ni jednu jedinu stvar. Optuživati sada nekoga drugoga ili sudove, to može samo SNSD, to je posljedica njihove površnosti, nepripremljenosti i neznanja, mi sada plaćamo tu cijenu gdje oni jedno galame, a drugo rade, a posljedice su katastrofalne. Ko je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH i omogućio da se on u sve to uključi? Opet institucije RS vođene SNSD-om. Zašto SNSD nije odustao od svog stava u zahtjevu za MAP, zašto im treba pokrivanje građanima ako imaju vlastitu mogućnost da sve to samo donesu", upitao je Ivanić i dodao da je priča o referendumu potpuno besmislena.



"Moj stav iznesen još početkom 2015.godine, i to medijima u Sarajevu, bio je vrlo jasan: nema tog srpskog političara koji može glasati za ulazak u NATO dok Srbija nije u NATO. Zašto bi zbog takve odluke uopšte bio potreban referendum. To je samo pokrivanje javnošću i bježanje od sopstvenog stava, dakle ovo je početak jedne kampanje u kojoj će SNSD nastojati da blati bilo koga drugog za svoje greške, i u slučaju MAP-a, i u slučaju vojne imovine, to je pitanje njihove površnosti. Da su to imalo pratili, znali bi da se pitanje Velikog Žepa ne može primjenjivati na druge lokacije, zato što to nije nikakav presedan. Također bi znali da će odluke o eventualnim zahtjevima donositi teritorijalni nadleži sudovi, a to su sudovi RS. Ali njima treba lažna priča, galama i optuživanje, kao i tjeranje drugih da se brane za njihove greške", rekao je Ivanić.



Što se tiče priče o tobožnjoj razmjeni ambasada, Ivanić je rekao da jeste dogovorio sa Draganom Čovićem da ustupi mjesto srpskog ambasadora hrvatskom, ali da je dobio da umjesto hrvatskog ambasadora u Beograd dođe srpski ambasador.



"Za razliku od njih, između Beograda i Zagreba, kao predstavnik srpskog naroda, ja ću uvijek birati Beograd. Zašto su oni frustrirani Zagrebom, šta je razlog zbog kojeg pate za Zagrebom, pitajte njih", istakao je Ivanić.



Na pitanje da li bi protiv nekog fizičkog lica podnio krivičnu prijavu zbog pokazivanja "srednjeg prsta", kao što se to desilo Bakiru Izetbegoviću u Sarajevu, Ivanić je rekao da svaki čovjek ima pravo na svoj stav, te da ne bi podnosio krivičnu prijavu ukoliko to ne bi ugrozilo njegovu fizičku bezbjednost.