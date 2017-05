Miroslav Janjić podnio disciplinsku prijavu protiv glavne tužiteljice BiH Gordane Tadić

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tužilac Državnog tužilaštva Miroslav Janjić kazao je da je podnio disciplinsku prijavu protiv vršiteljice dužnosti glavne tužiteljice Gordane Tadić, zbog, kako je rekao, nemara i nepažnje u vršenju dužnosti.

Tužilac Državnog tužilaštva Miroslav Janjić kazao je da je podnio disciplinsku prijavu protiv vršiteljice dužnosti glavne tužiteljice Gordane Tadić, zbog, kako je rekao, nemara i nepažnje u vršenju dužnosti.

Janjić je Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) kazao da je disciplinsku prijavu podnio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV).



“U cilju informisanja javnosti o stepenu nemara u radu na predmetima ratnih zločina, iskazanom u nepokazivanju minimuma interesovanja za rad na ovim predmetima vršiteljice dužnosti glavnog tužioca u vrijeme dok je obavljala dužnost rukovoditeljice Odjela za ratne zločine, podnio sam disciplinsku prijavu protiv Gordane Tadić zbog nemara i nepažnje u obavljanju dužnosti”, rekao je Janjić.



Janjić tvrdi da je Tadić prekršila Pravilnik o radu Tužilaštva BiH, odnosno da nije pravilno organizirala i nadgledala rad tužilaca na slučajevima ratnih zločina, kao i da nije izvršavala svoju obavezu da pregleda optužnice za ratne zločine.



“U periodu obavljanja funkcije rukovoditeljice Odjela za ratne zločine, tužiteljica Tadić ne samo da nije pregledala nijednu od podignutih opužnica nego, kako je sama izjavila u razgovoru s međunarodnom sutkinjom Joannom Korner, nije čak bila upoznata o tome ko pregleda optužnice", kazao je Janjić.



Sutkinja Korner je u ljeto prošle godine u saradnji s OSCE-om napravila analizu rada Tužilaštva BiH na predmetima ratnih zločina, u kojoj se na jednom mjestu navodi kako je zamjenica glavnog tužioca naknadno izjavila da ne može sa sigurnošću reći ko vrši pregled optužnica.



Janjić je naveo kako je pregledanje optužnica u izvještaju Korner naznačeno kao jedan od osnovnih problema u rukovođenju Tužilaštvom BiH i ključni razlog neefikasnosti u rješavanju predmeta ratnih zločina.



On je dodao da je nepregledanjem optužnica od strane rukovodioca Odjela za ratne zločine dovedena u pitanje Strategija za rad na predmetima ratnih zločina.



“Iz navedenog jasno proizlazi da je Gordana Tadić, u vremenu dok je obavljala dužnost rukovodioca Odjela za ratne zločine, propuštanjem svojih radnji i neiskazivanjem i najmanjeg interesovanja za rad na predmetima ratnih zločina, proizvela disciplinsku odgovornost”, kazao je Janjić.



On je pozvao Tadić da obavijesti VSTV da li i na jednoj optužnici za ratne zločine, u periodu dok je rukovodila Odjelom, ima njen paraf, kao i da li je suspendovanom glavnom tužiocu Goranu Salihoviću – protiv kojeg je u toku disciplinski postupak – rekla da njegovi saradnici nisu ovlašteni da pregledaju optužnice.



“U ovom trenutku imamo situaciju da Tužilaštvom BiH rukovodi tužiteljica koja do trenutka izbora na poziciju vršiteljice dužnosti glavnog tužioca nije iskazala spremnost i sposobnost da rukovodi samo jednim dijelom Tužilaštva BiH. Zbog značaja ove institucije, želim da VSTV provjeri da li je Tadić pregledala ijednu optužnicu i da obavijesti javnost da li je Vijeće ponovno pogriješilo u izboru rukovodioca ove institucije”, rekao je Janjić.



Janjić radi u Tužilaštvu BiH od 2013. godine. Protiv njega je vođen disciplinski postupak zbog nemarnog rada na jednom predmetu ratnog zločina počinjenog na području Bijeljine, ali je ta tužba odbijena. Iz Državnog tužilaštva su BIRN-u BiH u utorak ove sedmice kazali da je protiv Janjića podnesena nova disciplinska prijava jer je zakasnio u podnošenju žalbe na prvostepenu presudu u predmetu “Gibraltar”.



Iz VSTV-a su rekli da ne mogu još uvijek potvrditi da li je prijava protiv Tadić zaprimljena, a iz Tužilaštva BiH nisu mogli odmah dati komentar.



Vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Državnog tužilaštva Gordana Tadić za Balkansku istraživačku mrežu u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH) negirala je navode disciplinske prijave koju je protiv nje podnio tužitelj Miroslav Janjić.



“Zbog nepoštivanja internih procedura i pravila, kao i sprječavanja rukovoditelja Posebnog odjela za ratne zločine u provođenju predviđenih procedura, a što je u svom izvještaju konstatirala i sutkinja Joanna Korner, u toku je disciplinski postupak i krivična istraga, protiv suspendiranog glavnog tužitelja Gorana Salihovića”, kazala je Tadić.



Ona navodi da je preuzimanjem funkcije vršiteljice dužnosti glavnog tužitelja, zajedno sa kolegijem, prihvatila i provodi sve preporuke iz izvještaja sutkinje Korner, čija je realizacija bila stopirana od strane suspendiranog glavnog tužitelja Salihovića.



“Ove činjenice su poznate Uredu disciplinskog tužitelja, kao i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću”, rekla je Tadić.



Tadić je također navela da je zajedno sa glavnim Haškim tužiteljem Sergeom Brammertzom, misijom OSCE-a u BiH, VSTV-om i drugim institucijama, aktivno učestvuje u kreiranju i provođenju izmjena Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločima.



Ona je dodala i da je zbog kršenja pravila i procedura u radu podnijela dvije disciplinske prijave protiv tužitelja Janjića, među kojima je neblagovremeno ulaganje žalbe, zbog čega je oslobađajuća presuda u predmetu “Gibraltar” postala pravomoćna.