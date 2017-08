Hrvatska mora hitno ukinuti diskriminatorske odredbe kojima je ugrozila ekonomske interese proizvođača i izvoznika iz regije, poručeno je nakon sastanka ministara četiri zemlje regije u Sarajevu povodom stupanja na snagu Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržnišnim standardima u Republici Hrvatskoj, čime su naknade za inspekcijski nadzor sa 12 eura povećane na 270.

U zgradi Parlamenta BiH na poziv ministra vanjske trgovine Mirka Šarovića sastali su se ministri trgovine BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije i razgovarali o zajedničkom odgovoru na odluku Hrvatske koja izvoznike iz tih zemalja stavlja u nepovoljan položaj.



Mirko Šarović, Rasim Ljajić, Dragica Sekulić i Ljupčo Nikolovski potpisali su zajedničko pismo koje će tokom dana biti poslano Evropskoj komisiji, a Hrvatsku su pozvali da hitno ukine diskriminatorske odredbe. Zatražili su da cijena inspekcijskog nadzora odgovara stvarnim troškovima postupka i bude usklađena sa prosječnim cijenama u zemljama regiona i EU.



Traže i hitan sastanak sa nadležnim ministrom iz Hrvatske zbog posljedica i to do kraja sedmice jer žele zaobići najgori scenarij kako se ne bi ušlo u lanac mjera i kontramjera susjeda.



Evropsku komisiju su pozvali da se uključi u rješavanje problema u skladu sa odredbama SSP-a te poručili da će do rješenja problema svaka zemlja preduzeti mjere i mehanizme koje smatra adekvatnim.



Osim toga dogovoreno je da će se ovakvi sastanci ubuduće redovno održavati, nezavisno od tematike.