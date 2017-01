Ministarstvo odbrane stavilo van snage odluku o učešću OSBiH na obilježavanju Dana RS-a

Ministarstvo odbrane BiH stavilo je van snage odluku o učešću Oružanih snaga BiH na obilježavanju Dana RS-a, potvrdio je za Klix.ba zamjenik ministrice odbrane BiH Sead Jusić.

Ilustracija

Ovakva odluka uslijedila je nakon što je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić uputio zahtjev u skladu sa zakonom, a u kojem stoji da se prilikom njegovog pojavljivanja na proslavi Dana RS-a angažuje počasna jedinica Oružanih snaga BiH u kojoj je između ostalog i Vojni orkestar OSBiH.



Jusić je kazao da je zahtjev odbijen nakon pisma komandantica NATO štaba u Bosni i Hercegovini koja je kazala da bi bilo kakvo učešće pripadnika OSBiH na obilježavanju Dana RS-a bilo kršenje zakona.



Dodao je da i dalje ostaju sve aktivnosti Oružanih snaga BiH koje se odnose na 8. januar, ali da generalno ne može sa preciznošću reći šta će bit sa 9. januarom.



"To je zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, odnosno vrhovne komande, na koju on ima pravo. Da li se time krši Ustav BiH i odluke Ustavnog suda BiH? Tu neka Predsjedništvo BiH donese konačnu odluku i preuzme odgovornost. Mi na taj zahtjev moramo odgovoriti, ali od njih tražimo očitovanje u vezi s mišljenjem NATO štaba i općenito u ustavnom pogledu", kazao je Jusić.



Istakao je da Ministarstvo odbrane BiH ne može prekinuti liniju komandovanja i odbiti zahtjev člana Predsjedništva BiH.



"Ako je radnja neustavna oni se moraju o tome odrediti jer je oni to traže, a ne mi", rekao je Jusić.



Podsjećamo, komandantica NATO štaba u Bosni i Hercegovini brigadna generalica američke vojske Giselle Wilz potvrdila je da bi učešće bilo kog pripadnika Oružanih snaga BiH u bilo kojem dijelu programa obilježavanja 9. januara kao "Dana RS" predstavljalo kršenje Zakona o odbrani.



Ministarstvo odbrane BiH ranije je odobrilo učešće Vojnog orkestra OS BiH – bend Banja Luka, na ceremonijalnim aktivnostima 8. i 9. januara 2017. godine, između ostalog, odavanju počasti i polaganju vijenaca palim borcima VRS, NOR-a i civilnim žrtvama rata.