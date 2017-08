Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je nakon današnje 115. sjednice Vlade FBiH na kojoj je razmatran zahtjev za povećanje penzija za 10 posto da nije moguće toliko povećati penzije svim penzionerima jer se radi izuzetno velikom novcu.

Analiza finansijskog stanja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pokazala je da nije moguće udovoljiti zahtjevu Udruženja penzionera uprkos činjenici da je došlo do bolje naplate poreza i doprinosa te se traži bolji prijedlog.



Penzioneri na drugoj strani naglašavaju nezadovoljstvo minimalnom penzijom od 326 KM zbog koje su mnogi na rubu egzistencije.



Vlada predlaže novi prijedlog povećanja penzija za 10 posto onima koji su u penziju otišli do 1998. godine, a onima koji su uslove za penzionisanje stekli poslije - povećanje u skladu sa finansijskim mogućnostima.



"Eventualno usvajanje predloženog zakona uzdrmalo bi stabilnost penzionog fonda, dovelo bi u pitanje isplatu i redovnost isplata penzija na dosadašnjem nivou", saopćio je ministar i najavio dalji rad na rješavanju ovog pitanja.



Direktor PIO-a Zijad Krnjić naveo je da bi za ispunjenje zahtjeva za povećanje penzija bila potrebna sredstva od oko 200 miliona KM koja FBiH niti PIO nemaju u budžetu.



"Također, to bi bilo vrlo nepravedna korekcija među penzionerima sa minimalnim i maksimalnim iznosima penzija - jednima bi povećanje bilo 32 KM, a drugima 217 KM. Očekujemo da Udruženje u narednom periodu modificira taj stav", rekao je Krnjić te dodao neophodnost donošenja novog Zakona o PIO-u jer je dosadašnji prevaziđen.