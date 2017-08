Milorad Dodik u Drvaru: Federacija BiH zanemaruje srpske opštine, to traje predugo

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da je položaj Drvara i drugih srpskih opština u Livanjskom kantonu i Federaciji BiH (FBiH) i dalje težak zbog neruzmijevanja kantonalnih i federalnih vlasti i da ovaj problem traje predugo.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da je položaj Drvara i drugih srpskih opština u Livanjskom kantonu i Federaciji BiH (FBiH) i dalje težak zbog neruzmijevanja kantonalnih i federalnih vlasti i da ovaj problem traje predugo.

"Ovaj položaj težak je zbog neruzmijevanja kantonalnih vlasti i zanemarivanja bitnih stvari i stavljanja u neravnopravan položaj opština sa srpskom većinom u ovom kantonu (Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč i Bosanski Petrovac) u odnosu na opštine gdje su drugi narodi u većini", rekao je Dodik novinarima u Drvaru nakon sastanka sa predstavnicima Srba u Livanjskom kantonu.



On je naglasio da ovaj problem traje predugo i da je to pitanje koje će morati da se rješava na nivou FBiH i na nivou odnosa u okviru konstitutivnih naroda u BiH.



Dodik je podsjetio da je već duže neadekvatno popunjen Dom naroda FBiH i da nikada nije dosegao do ustavne većine koja je potrebna za konstituisanje, što govori o odnosu prema Srbima.



Predsjednik Srpske je rekao da taj problem mora da bude riješen za sljedeće izbore i da je sa predstavnicima Srba u ovom kantonu razgovarao o načinima na kojima bi pitanje moglo biti riješeno.



"Podržaćemo izmjene Izbornog zakona, ali tražimo da se ovdje pozicioniraju stvari za Dom naroda (FBiH) i za Srbe u cjelini, tako da Srbe mogu predstavljati oni koji se biraju tamo gdje Srbi žive, a ne neka vrsta imaginacije jer znamo da je bilo Bošnjaka koji su se proglašavali Hrvatima i Srbima, a onda oni nekoga zastupaju", rekao je Dodik.



On je pojasnio da će podržati izmjene Izbornog zakona kada je riječ o FBiH - da Srbi biraju svoje predstavnike tamo gdje žive.



Prema njegovim riječima, trebalo bi ove četiri opštine da predlože ili izaberu većinu u Domu naroda FBiH i da se i ovo područje jasno pozicionira u okviru Federacije.



On je rekao da na području Livanjskog kantona ima ozbiljnih problema u funkcionisanju lokalnih zajednica, za šta krivicu ne snose ljudi koji su ovdje, već oni koje je postavila kantonalna i federalna vlast.



"Gotovo da ne postoji uslovno razumijevanje za potrebe Doma zdravlja u Drvaru, jer raspolažem informacijom da su tek u decembru ljudi u ovoj ustanovi primili platu. Postoji niz drugih stvari sa upotrebom javnih resursa, a postoji i potreba da se na adekvatan način reaguje na zahtjeve lokalne zajednice da može da uđe proces saradnje sa bankama", rekao je Dodik.



Dodik je rekao da na sebe preuzima obavezu da na sastancima sa predstavnicima vlasti sa nivoa BiH, FBiH i kantona vidi kako da se to riješi.



Kada je riječ o odnosima Republike Srpske prema ove četiri opštine, Dodik je rekao da je to u okviru adekvatnih mogućnosti.



"Republika Srpska ne želi da pravda bilo šta svojim situacijama koje ima, ali mi smo ovdje prisutni i želimo da pomognemo i ranije smo pomagali. Iza nas je ostalo mnogo realizovanih projekata", naglasio je Dodik.



On je rekao da će u toku jeseni biti rekonstruisan dječiji vrtić u Drvaru za šta će iz kabineta predsjednika Republike Srpske obezbijediti 50.000 KM.



"Do zime treba obezbijediti 200.000 KM sa različitih nivoa vlasti RS-a za opštinu Drvar kako bi se riješilo nekoliko infrastrukturnih problema", naveo je Dodik i dodao da će na proljeće pokušati da pomogne sanaciju puteva, bar onih najurgentnijih.



On je istakao da ovdje ljudi imaju problema sa zdravstvenom zaštitom i liječenjem u Banjoj Luci, koje ne odobravaju kantonalne vlasti, dodavši da to pitanje koje treba postaviti na sastanku sa predstavnicima federalnih i kantonalnih vlasti.



Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta rekao je da je sa predsjednikom Dodikom razgovarao o problemima koji muče stanovnike četiri opštine.



"Prezentovali smo mu situaciju koja je trenutno ovdje u kantonu. Bazirali smo se na konačno pitanje otvaranja vrtića u Drvaru jer je ovo jedina opština u okruženju koja nema vrtić, a ima toliko srpsko djece koja bi mogla pohađati ovu ustanovu", rekao je Broćeta.



On je naveo da je o tom pitanju dobio konkretno obećanje od predsjednika Dodika, dodavši da je na sastanku bilo govora i o infrastrukturnim pitanjima i o ostalim političkim stvarima bitnim za status Srba u ovom kantonu i u FBiH.



Broćeta je rekao da opština Drvar mora da sarađuje sa vlastima kantona i FBiH, a mora da gleda u Srpsku, jer vjeruje u predsjednika Dodika i u njegovu volju da pomogne ovom narodu.