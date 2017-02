Milica Marković u centru EU skandala zbog navodnog potpaljivanja sukoba Armenije i Azerbejdžana

Zastupnička grupa socijalista u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope čiji član je i bh. zastupnica Milica Marković zatražila je da se sprovede nezavisna istraga o korupciji u koju bi bila uključena i Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO). Ovakav potez uslijedio je nakon optužbi Armenije da je Marković pristrasnim izvještajem u korist Azerbejdžana izazvala između ostalog i vojnu akciju te zemlje na Nagorno Karabah.

Milica Marković (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zastupnička grupa socijalista u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope čiji član je i bh. zastupnica Milica Marković zatražila je da se sprovede nezavisna istraga o korupciji u koju bi bila uključena i Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO). Ovakav potez uslijedio je nakon optužbi Armenije da je Marković pristrasnim izvještajem u korist Azerbejdžana izazvala između ostalog i vojnu akciju te zemlje na Nagorno Karabah.

Sve je počelo 2014. godine kada je Komisija za socijalna pitanja, zdravlje i održivi razvoj Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope imenovala Milicu Marković za izvjestioca u sporu između Azerbejdžana i Nagorno Karabaha. Marković je inače SNSD-ova zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.



Kako su pisali mediji, radilo se o pitanju navodnog uskraćivanja korištenja vode za piće iz rezervoara koji se nalaze na teritoriji Nagorno Karabaha koji je naseljene Armenima, a pod kontrolom Azerbejdžana.



Nakon toga delegacija Armenije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope optužila je Marković da je napravila izvještaj u kojem je okrivila stanovnike Nagorno Karabaha da namjerno lišavaju vode Azerbejdžance i to samo na osnovu stavova Azerbejdžana u kojem je boravila, ali nije posjetila sporno područje u Nagorno Karabahu.



Kako je prenosila BN televizija na osnovu tog izvještaja, tijesnom većinom usvojena je rezolucija na osnovu koje je, tvrde Armeni, pokrenut niz postupaka Azerbejdžana u zemlji i inostranstvu, a koji su se kretali od podnošenja predstavki pred međunarodnim institucijama pa sve do vojnog angažmana u spornoj regiji.



Armeni smatraju da je Milica Marković ignorisala stavove svih strana tokom monitoringa te ističu kako opravdano sumnjaju da iza toga stoji aranžman sličan kao u slučaju italijanskog parlamentarca za kojeg je utvrđeno da je neposredno pred završetak procesa u kojem je donesena slična rezolucija u korist Azerbejdžana na svom žiro-računu u banci dobio neobjašnjivu uplatu od 2,4 milona eura.



Žestoke optužbe i medijski natpisi utjecali su na to da Zastupnička grupa socijalista u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope zatraži da se sprovede nezavisna istraga o korupciji u koju bi bila uključena i Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO).



Nakon rasprave Komitet za pravne poslove, imunitet i institucionalna pitanja Vijeća Evrope jednoglasno je usvojio Deklaraciju u kojoj se od Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope traži da osnuje nezavisno tijelo koje bi sprovelo detaljnu istragu i utvrdilo da li postoje slučajevi skrivene prakse koji pogoduju korupciji.



Tim povodom kontaktirali smo Marković koja je kazala kako nema nikakvih novih komentara na tu temu koja je prema njenim riječima već postala otrcana.



"Nije riječ o istrazi već o zahtjevu Socijalistčke grupe da se pooštre kriteriji svakog budućeg izvjestioca da bi se spriječila korupcija i određene zloupotrebe", kazala je Marković.