Milan Jovičić: Ja sam Srbin, prije svega Bosanac, ali za Dodika sam rezervni Srbin

Milan Jovičić bio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara od 2000. do 2004. godine, vijećnik u dva mandata, predratni privrednik koji je kao elektro inžinjer i ekspert za automatizaciju procesa izgradio šest velikih investicija, kako u Srbiji, tako i u našoj zemlji. Ističe s ponosom Smederevski kombinat, Elektrolizu bakra i novu zlataru u Boru, Aluminij u Mostaru i Termoelektranu u Gacku.

Foto: Klix.ba

Danas je u penziji i ima dosta vremena da prati dešavanja vezana za svoj Mostar, piše i komentariše. Iako je rođen u Sarajevu, Mostar je njegov grad. Pričali smo o poziciji Srba, ali prije svega o Mostaru. Jovičić govori otvoreno, rezolutno i jasno, inžinjerski."Stanje nije zadovoljavajuće ni u kakvom pogledu, sama činjenica i gola istina, nije bez razloga Mostar grad slučaj. Prije svega, građani u ovom gadu ne mogu da odlučuju, da donose odluke preko svojih predstavnika, jer nema izbora i gradskog vijeća, a znam kako je to nekad funkcionisalo, kad smo se kroz tu instituciju borili za status Grada Mostara i stvaranje osnova za zajednički život u postdejtonskom periodu. HDZ kao stranka, ja to uvijek tvrdim, je jedna nacionalistička politička opcija, godinama opstruira sva dogovaranja i sva rješenja kada je riječ o Mostaru, a tako su se njihovi vijećnici i ponašali u Gradskom vijeću. Ja sam se hrvao s njima i to me možda i života koštalo. Ipak, mora se naglasiti da teze da međunarodna zajednica nije kriva, ne stoje, itetako je kriva", govori nam Jovičić na početku našeg razgovora.Milan Jovičić nam dalje pojašnjava kako je sama međunarodna zajednica kriva jer je uvijek davala podršku tim strukturama, a ona je trebala da riješi pitanje statusa grada. Jedini kojem Jovičić odaje priznanje je Hans Koschnick."U današnje vrijeme govoriti o položaju Srba u ovom gradu je iluzorno, smiješno, često i licemjerno. Pratim ova dogovarnja i pregovaranja pa tako neku večer u Dnevniku TV1 slušam Milana Dunovića, potpredsjednika Federacije, koji je kao neki predstavnik Srba, a mi takvih predstavnika kakve ja nazivam ikebane imamo svugdje, međutim, on je najmanje govorio o statusu i prilikama Srba u Federaciji, o svemu drugom je govorio. Ovdje u Mostaru je karakteristično i veoma interesantno, ono što ja zapažam i pratim je pitanje stanja Srba s aspekta utjecaja Dodika i tzv. Dodikovaca. Ovdje su aktivni Dodikovci", priča nam Jovičić.Jovičić objašnjava kako "Dodikovce" podržavaju Srpska pravoslavna crkva i njeni vjerodostojnici, kao i sam vladika Grigorije koji je jednom na televiziji izjavio da su Srbi koji su ostali u Mostaru za njega rezervni Srbi, a to je doktrina ideologije Milorada Dodika, što on i sada izjavljuje."U tom vaktu su nas nazivali i Alijin Srbi, ovakvi, onakvi, samo što smo ostali da živimo sa svojim komšijama i susjedima, ali je žalosno da nas ti vrhunski vjerodostojnici tako dijele na njihove Srbe i ove rezervne. Ja sam zapravo Bosanac, ja to uvijek ističem", zaključuje Jovičić.Licemjerstvo je dominantno u politici, govori nam naš sagovornik, svi se kunu u neku multietničnost, a političke prilike se definišu sastancima SDA i HDZ-a, Srbe niko i ne zove. Jovičić je posebno nezadovoljan Srbima koji se predstavljaju kao predstavnici tog naroda u Mostaru, njihovim pozicijama i načinima na koje manifestiraju tu svoju poziciju."Dušan Golo se samoinicijativno stavio na čelo neke koordinacije, a nju smo zamislili i pokrenuli Radmilo Braca Andrić, stari gradonačelnik i ja, ali Golo ima podršku crkve i ovih zvaničnika jer pripada redu Dodikovaca i on je otišao na emisiju koja se zove Ljudovanje, a ja je zovem Ludovanje. Interesantno, Golo tada kaže kako se Republika Srpska brani u Mostaru, a poslije kaže kako su Mostarci Srbi dali oko 230 života za Republiku Srpsku. To ni lud čovjek ne bi izjavio", kaže Milan Jovičić.Sastanci Dodika i Čovića su prema Milanovom mišljenju strategija dvojica protiv trećeg, on je to nazvao koalicija ustaško-četnička."Dragan Čović je veliki nacionalista, kakav je i Milorad Dodik. S druge strane, ne može se ni Bakir sam boriti protiv takvih, pa kad je riječ o Predsjedništvu, Ivanić, Čović, teško je raditi u takvom sastavu. Ja kao građanin ne mogu reći da je Ivanić moj predstavnik, niti sam ga birao, niti ja to mogu. Žalosno je da Srbi iz Federacije očekuju da im Dodik riješi pitanja njihovog statusa, to je smješno, žalosno i iluzorno", razočaran je naš sagovornik.Jovičić kaže kako Mostar ima čovjeka vizionara, sposobnog, patriotu, koji voli i ljubi Mostar više od samog sebe, kojem građani moraju da zahvale što 1996. nije bio ulaz u Herceg-Bosnu, a 2016. godine nije podjeljen kako se nastojalo, to je Safet Oručević."Često govorimo o jedinstvenom Mostaru, ali mi hoćemo grad ravnopravnih građana, određenu građansku opciju. Nama ne trebaju ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački, kao ni ostali Mostari, nego građanski. To je suština cijelog problema", kaže Jovičić.Tvrdi da su uveliko za lošu poziciju Mostara danas krivi Bošnjaci, jer su izdali ili prodali mjesto gradonačelnika."Ništa nije čudno što se danas dešava, što se komesar policije bira nezakonito, što se po važnim funkcijama biraju samo Hrvati, što je već godinama gradonačelnik isti čovjek. Sam Ljubo Bešlić nema nacionalističkih izjava, ali ima njegov vrh, a takva je ideologija HDZ-a. On je samo puki izvršilac i čini ono što mora da čini", kaže nam Milan Jovičić.Jovičić nam priča da je predsjedavao sjednicom Gradskog vijeća kad je HDZ prvi put predložio Bešlića za tada dogradonačelnika Mostara, sjeća se kako je on pitao da se izloži program za koji se zalaže te napada tih vijećnika koji su ga kao orlovi, kako kaže, napali."Sastav Bešlićeve uprave datira od tih vremena, stranački je sakupljan i dovođen kadar, tako da danas tamo ima svega i svačega, ortodoksnih nacionalista, raznih frizera, mehaničara... Sigurno je da takva struktura ne odgovara ni kvalitetu ni potrebama ovog grada. Zanimljivo je da je glavna savjetnica Ljube Bešlića Radmila Komadina, kažu predstavnica Srba. Ta predstavnica Srba ne smeta Dodikovcima, njima ne odgovaraju ovi normalni Srbi, mi koji smo bili ovdje kao pokojni Ratko Pejanović, Braca Andrić, njima ti Srbi ne odgovaraju. Ovi odgovaraju, Komadina je članica HDZ-a i s njihove liste je birana kao vijećnica pa je postavljena za savjetnicu Ljube Bešlića", rezimira Milan Jovičić.