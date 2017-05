Mevludin Halilović je novi komesar MUP-a KS

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon što je Nezavisni odbor za izbor i imenovanje komesara MUP-a KS predložio dva najbolja kandidata, Vlada KS je odlučila da novi komesar bude Mevludin Halilović, saznaje Klix.ba.

Halilović je načelnik Sektora uniformisane policije u MUP-u KS te je od smjene Vahida Ćosića obavljao dužnost v. d. komesara.



Rođen je 6. oktobra 1969. u Živinicama. U Sarajevu je završio Srednju policijsku akademiju 1988. godine, a Vojnu policijsku akademiju u Beogradu 1992. godine.



Radio je u Sekretarijatu unutrašnjih poslova BiH, Centru Službi sigurnosti kao inspektor općeg kriminaliteta i pomoćnik komandira PS, kao zamjenik komandira PS u PU Centar Sarajevo, kao načelnik PU Sarajevo, načelnik PU Stari Grad, načelnik PU Novo Sarajevo, inspektor policije u Odjeljenju za koordinaciju i usmjeravanje te načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a Kantona Sarajevo.



Od 1996. do danas pohađao je i završio razne kurseve i treninge u organizaciji IPTF-a, ICITAP-a, SFOR-a i drugih međunarodnih institucija i udruženja uključenih u program osposobljavanja policijskih snaga BiH (seminar iz oblasti policijskih operacija u Kairu od 10. januara 1996. do 14. februara 1996. i seminar iz oblasti upravljanja u kriznim situacijama u SAD-u, Luisiana, State University od 1. oktobra do 16. oktobra 1998.)



Poznat je i po funkciji federalnog ministra unutrašnjih poslova BiH koju je obavljao od 2003. do 2006. godine.