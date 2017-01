Memić: Dalida Burzić laže i nije joj stalo do istine, sve može riješiti s Alisom Mutap

Otac Dženana Memića Muriz Memić na današnjoj hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo kazao je da glavna tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić laže te da javnosti može obznaniti istinu, kada je riječ o smrti njegovog sina, za pet minuta zajedno sa svjedokinjom događaja Alisom Mutap, Dženanovom djevojkom.

Muriz Memić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Memić se zahvalio ad hoc tijelu koje je, prema njegovim riječima, uradilo veliki posao te da ga čine veoma hrabri ljudi.



"Dalida Burzić laže i nije joj stalo do istine. Jedino ona zna istinu i sve može riješiti za pet minuta zajedno s Alisom Mutap. Imam njen dopis od 6. maja u kojem se navodi da je moj sin ubijen, a kasnije je porekla i zaključila da je to bila saobraćajna nesreća. Tražim od nje da ovo sprovede do kraja i da se konačno sazna istina", kazao je Muriz Memić.



Advokat porodice Memić Ifet Feraget izjavio je kako mu je Muriz Memić rekao da mu je jedina nada Skupština KS.



"Apeliramo na Tužilaštvo KS da provede istragu protiv onih koji su počinili ovo kazneno djelo i da se sve sprovede u skladu sa zakonom. Mora se voditi računa da se prilikom reguliranja ove vrste problema ne može se zaobići nepobitna činjenica da istragu vodi tužilac.Također svaku istražnu radnju koju provede pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) KS, kontrolira tužilac. Iako je bilo propusta u radu MUP-a KS, zašto je izostala reakcija", kazao je advokat Feraget.



Dodao je i da je upitno da li je Tužilaštvo koristilo neke nezakonitie dokaze, a također su i neki zastupnici Skupštine za preispitivanje odgovornosti Kantonalnog tužilaštva.



Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na hitnoj sjednici izvještaj Komisije za sigurnost o provedenom skupštinskom nadzoru nad zakonitošću rada Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS-a u "predmetu Dženan Memić" ocijenili kvalitetnim.