Mektić: Povećati sigurnost turista koji posjećuju BiH

Dragan Mektić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je na činjenicu da su turisti koji posjećuju BiH sve više na meti džeparoša, suočeni su s razbojništvima, ponekad im se nanose i tjelesne povrede, a sve to doprinosi lošem imidžu države.

Mektić je ranije razgovarao i sa ambasadorom Kuvajta u BiH Nasserom Riden Thamer al Motairijem o mjerama koje je neophodno poduzeti u cilju povećanja sigurnosti i ugodnijeg boravka turista iz Kuvajta koji su sve češći gosti BiH i samo u prvoj polovini godine stiglo ih je više od 11.000.



Takva situacija znači lošu poruku svim strancima, kazao je ministar Mektić za Fenu, a istovremeno je važno da BiH postane turistička destinacija te da turizam postane jaka privredna grana.



U planu je, dodao je Mektić, da se uskoro organizira sastanak s nadležnim institucijama jer se mora posvetiti veća pažnja sigurnosti stranca.



"Sarajevo je sada u situaciji da tokom turističke sezone mora napraviti poseban plan zaštite stranaca kao što to čine i susjedne zemlje poput Hrvatske u čemu im i mi ponekad pomažemo", pojasnio je.



Također, on je apelirao na turiste da svoj boravak u BiH prijavljuju te da prilikom boravka u BiH izbjegavaju smještajne objekte koji nisu registrirani za ovu djelatnost jer ukoliko turisti borave u registriranim objektima onda se može veća pažnja posvetiti zaštiti tih objekata.



"Turisti se ne bi smjeli olako upuštati u privatne aranžmane s nepoznatim osobama jer i to može uzrokovati da ponekad budu žrtva pljačke", zaključio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.