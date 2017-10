Mektić Izetbegoviću: Srbi, a ni drugi narodi u BiH nemaju ništa s Turskom i Erdoganom

Dragan Mektić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon jučerašnjih izjava člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića kako je njegov otac Alija Izetbegović ostavio BiH u amanet Turskoj, član Srpske demokratske stranke (SDS) i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić poručio je danas Izetbegoviću kako on i srpski narod nemaju ništa s Erdoganom te da ne žele imati ništa više s Turskom nego s ostalim zemljama.

"Poručujem mu da to što je Alija ostavio u amanet, ostavi i prepiše jedan kroz jedan na Erdogana, ali ni pedalj više od toga nećemo dati. Nemamo ništa ni s njegovim ocem, ni s Erdoganom, niti s Turskom želimo imati više nego s nekom drugom zemljom", poručio je ministar Mektić danas.



Izetbegovićevu izjavu je nazvao nebulozom i glupošću te rekao da ni njega ni Srbe, a, kako vjeruje, ni ostale narode ne interesuje što su Bakir i Erdogan zajedno "jeli, pili i šurovali".



Ministar Mektić se na današnjoj konferenciji za medije osvrnuo i na lavine političkih događaja koje je izazvala presuda Naseru Oriću, posebno na reakcije SNSD-a i Milorada Dodika.



Podsjetio je na izvještaj o radu VSTV-a koji je razmatran na, kako je naziva Mektić, tajnoj skupštini RS-a koja nije osporila ovaj izvještaj.



"To je ključni problem, Tužilaštvo i Sud BiH ne funkcionišu i Srbi nemaju ravnopravan tretman. Na skupštini nisu rekli da ne treba takav VSTV koji ne štiti interese Srba i ne služi svim građanima jednako. To pokazuje pravo lice SNSD-a i Milorada Dodika koji svu ovu situaciju populistički iskorištavaju, a ne interesuje ih da takav sistem sruše i naprave novi koji će pravedno suditi za ratne zločine protiv Srba", rekao je Mektić i kao upozorenje dodao da odstrane Dževada Galijaševića iz Banja Luke.



"Gdje god zagrebeš, ispod toga su krvavi milioni i zbog toga naš narod živ u siromaštvu. On izmišlja, proizvodi gluposti i nebuloze, da narod ne shvati da je gladan", rekao je Mektić o Dodiku i još jednom ga optužio da laže srpski narod i ne štiti interese RS-a.