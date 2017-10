Mektić: Dodikova inicijativa je u domenu fantazije, to je neozbiljno za jednog političara

Dragan Mektić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić prokomentarisao je izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je pozvao Srbe da se povuku iz državnih pravosudnih institucija. Ministar je na današnjoj konferenciji istakao da ne želi ulaziti u novi politički avanturizam i neizvjesnost, jer ne znaju šta će s problemima u koje ih je Dodik do sada uvukao.

"Vidim da je pokrenuo neku inicijativu i da će pokrenuti konsenzus o nepriznavanju dokumenata tih pravosudnih institucija. Ja ne bih ulazio u politički avanturizam i političku neizvjesnost Milorada Dodika, zato što imamo probleme s ovim u šta nas je dosad uvukao na jedan kukavički način. Uvukao nas je u problem", kazao je Mektić.



Dodao je da glede državnih pravosudnih institucija moramo imati viziju, neko rješenje koje će ići u korist svih građana Republike Srpske.



"Hoće li Milorad Dodik policijom, ili na neki drugi način, zaštititi ljude da ne odu u pritvor? Znači li to da kad Sud izda naredbu, zbog neodazivanja, da će on njih spasiti? Šta Dodikova inicijativa znači za presuđene slučajeve? Na koji će način on zaštititi osobe kojima je određena kazna zatvora? Hoće li ih on spasiti?", zapitao se ministar Mektić.



Istakao je da bi Dodik najradije zbog svog ličnog, dnevno-političkog interesa, i donio takvu odluku.



"Ali to je u domenu fantazije. Ne može tako. To je neozbiljno za jednog političara. Mi moramo tražiti da se reformiše pravosuđe, kako bi se procesuiralo svako djelo na bazi pravde i pravičnosti. Politika se snažno uvukla u pravosudne institucije i diktira mnoge procese", kategoričan je Mektić.



Dodao je kako je svima poznato da godinama traje pritisak na svjedoke u Republici Srpskoj glede slučaja Nasera Orića.



"Šta je Republički centar učinio da zaštiti te svjedoke od progona, od ucjena... I pticama na grani je jasno da se vrši strahovit pritisak na svjedoke koji su promijenili svoje iskaze. Ali su zato angažovanjem Dževada Galijaševića pokrenuli desetine novih procesa protiv Srba", poručio je Mektić na današnjoj konferenciji za medije.