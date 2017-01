Mašić: Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji mogao bi stupiti na snagu za tri mjeseca

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji usvojen je u formi nacrta u Parlamentu Federacije BiH. Tekst je na ovoj sjednici proceduralno vraćen u nacrt kada je bio predložen po skraćenom postupku. Zastupnik SDP-a Damir Mašić kazao je da bi ovaj zakon u roku od tri mjeseca mogao stupiti na snagu.

Parlamentarna većina u FBiH, predvođena koalicijom SDA-HDZ, vratila je Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u formu Nacrta . Zakon, koji je željno iščekivalo više od 4.000 parova kojima treba liječenje neplodnosti, danas nije dobio podršku parlamentaraca predvođenih koalicijom SDA i HDZ.Iako je procedura usporena zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić ističe kako su u konačnici zadovoljni."Ovo je nešto sporija procedura, ali smo zadovoljni činjenicom da je uopće podržan s obzirom na to da naša borba i borba svih građana za ovaj zakon u BiH traje od 2013. godine", rekao je Mašić za Klix.ba.Taj tekst daje osnov zavodima zdravstvenog osiguranja, federalnom i kantonalnim, da finansiraju biomedicinske tretmane neplodnim parovima, koji to žele, u cilju dobivanja potomstva.Mašić ističe kako će vrlo brzo organizirati javnu raspravu kako bi Nacrt zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji vratili u formi prijedloga."Očekujemo da će se već u narednih mjesec dana naći u formi prijedloga u parlamentarnoj proceduri i da će taj zakon konačno biti usvojen. Poznato je da je Federacija BiH kao pola države BiH jedini prostor, odnosno takozvani tamni vilajet u cijeloj Evropi, koji uopće nema reguliranu ovu oblast zakonskim rješenjima. Potomstvo putem biomedicinski potpomognute oplodnje do sada je bila privilegija onih koji su imali sredstva. Želimo da svi budu tretirani jednako i imaju mogućnosti da država na bilo koji način stane iza njih", rekao je Mašić.Izrazio je nadu da će zakon biti usvojen u istoj proceduri i na Domu naroda."Naši delegati će inistirati da se Zakon već na sljedećim zasjedanjima nađe na dnevnom redu, a očekujem da će za otprilike mjesec dana biti usvojen u Predstavničkom domu. Ukoliko ne bude blokada u parlamentu građani bi efekte ovog zakona osjetili za dva do tri mjeseca", zaključio je Mašić.