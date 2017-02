Marušić o Rezoluciji branitelja: Izdvojiti neborbeni sektor, uhljebi se ne trebaju ljutiti

U Sarajevu je u Parlamentu FBiH održan radni sastanak međuresorne radne grupe za provedbu/implementaciju Rezolucije branitelja.

Vlado Marušić, član Vijeća branitelja FBiH i član Radne grupe u ime Vijeća branitelja FBiH ocijenio je da je današnji sastanak s predstavnicima ministarstava i domova Parlamenta prošao dobro, da se pregovara te da će se pregovori nastaviti.



"Ova grupa je formirana isključivo da bi Rezolucija branitelja, u kojoj su sadržani svi naši zahtjevi, bila usvojena u oba doma Parlamenta. Naši su zahtjevi pravo na braniteljski dodatak, izrada registra pripadnika oružanih snaga, odvajanja borbenog i neborbenog sektora, izrada spiska korisnika braniteljskih prava kojih je u FBiH 140.000 te formiranje jedinstvene braniteljske udruge na području FBiH", kazao je član Vijeća branitelja FBiH.



On je kazao da su osnova izrada Zakona o jedinstvenom registru, odvajanje borbenog od neborbenog sektora i kreiranje spiska korisnika prava koji će "odvojiti kruške i jabuke".



"Tada će istinski branitelji dobiti svoja zaslužena prava koja su vladajuće garniture ukinule. Branitelji su od kraja rata napušteni, razočarani, djeca im nemaju šta jesti, a neki su izvršili samoubistvo. Došlo je vrijeme da se ispravi diskriminacija koja traje 25 godina", rekao je Marušić.



On je rekao da Federacija izdvaja sredstva za 140.000 ljudi, od kojih mnogi nisu bili borci te da sve košta 320.000.000 KM.



"Mi smatramo da je to dovoljan iznos da se u njega uključi i dodatak, a to će se postići odvajanjem neborbenog sektora. Ne trebaju se ljutiti uhljebi koji su upali u ta prava, a nisu ih zaslužili. Mi opravdano očekujemo da će se relaksirati 200.000.000 KM za branitelje bez ikakvih prava. Prema tome, nema novih opterećenja, nego preraspodjela postojećih sredstava", kazao je Marušić.



Zaključci sastanka, objašnjava Marušić, su da se komisija iz tehničke prirode verificira u Parlamentu FBiH, a da ovjeru potpiše predsjedavajući Predstavničkog doma PFBiH Edin Mušić.



"Želimo da se do idućeg sastanka usaglase stavovi ministarstava i oba doma Parlamenta u vezi s našim prijedlogom izrade Zakona o jedinstvenom registru na način da se preformuliše pravilnik o izradi jedinstvenog registra iz 2009. u zakon o jedinstvenom registru korisnika prava i branitelja. Također, idući sastanak će biti za 15 dana uz našu obavezu dogovaranja sastajanja svih udruga proisteklih iz rata gdje će se definirati koje to udruge mogu imati status od posebnog značaja, tako da i mi učestvujemo u formiranju jedne zajedničke udruge", zaključio je Marušić.