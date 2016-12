Lukač uz pripadnike MUPRS-a na paradi povodom Dana RS-a očekuje i vojsku

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač najavio je danas da će pripadnici entitetske policije učestvovati u paradi, koja će, 9. januara, na Dan RS-a, biti organizirana u Banjoj Luci.

Foto: SRNA

"Ta parada dosad nije bila viđena u RS-u i to je jedan izazov za policiju, čiji pripadnici će biti uključeni i u paradu i njeno osiguranje, kao i svih drugih dešavanja 9. januara. Siguran sam da ćemo osigarati te aktivnosti na adekvatan način i da neće biti problema koji mogu da ugroze bezbjednost građana", rekao je on.



Očekuje da će na paradi učestvovati i 3. pješadijski puk Oružanih snaga BiH.



"Mislim da za to neće biti nekih prepreka i da će im biti odobreno da učestvuju u paradi", naveo je ministar unutrašnjih poslova RS-a ističući da ne bi bilo dobro da ih neko spriječi da prisustvuju tim dešavanjima.



Nakon prijema kod predsjednika RS-a Milorada Dodika, organiziranog za predstavnike vlasti, pravosuđa, te unutrašnjih poslova, Lukač je rekao da je osnovna poruka predsjednika RS-a bila da "svi moraju mnogo više da daju za RS, bez koje neće biti ni građana".



Dodik je danas primio i predstavnike studenata te nacionalnih manjina.