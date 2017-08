Ljubićeva prijetnja Rubikonom između pucnja u prazno i revitalizacije tzv. Herceg-Bosne

Dragan Čović i Božo Ljubić

Na jučerašnjoj sjednici HNS-a u Mostaru jedan od čelnih ljudi tog tijela Božo Ljubić je kazao da će se, ukoliko ne dođe do izmjena Izbornog zakona, dogoditi vanredno zasjedanje HNS-a na kojem će biti donesene strateške odluke kojima će se promijeniti politička paradigma prema parametrima u BiH i prema aktuelnim rješenjima. To bi, kako je kazao, značilo prelazak Rubikona.

