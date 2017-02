Ljekari u FBiH narednog mjeseca stupaju u generalni štrajk

Ljekari u Federaciji Bosne i Hercegovine narednog mjeseca stupit će u generalni štrajk, potvrdio je za Klix.ba predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH dr. Rifat Rijad Zaid. Kako je kazao, s obzirom na stalno odgađanje početka pregovora sa Savezom strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, Sindikat je na hitnoj sjednici Upravnog odbora donio odluku o otpočinjanju generalnog štrajka.

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Ljekari u Federaciji Bosne i Hercegovine narednog mjeseca stupit će u generalni štrajk, potvrdio je za Klix.ba predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH dr. Rifat Rijad Zaid. Kako je kazao, s obzirom na stalno odgađanje početka pregovora sa Savezom strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, Sindikat je na hitnoj sjednici Upravnog odbora donio odluku o otpočinjanju generalnog štrajka.

Dr. Zajid nam je kazao da još uvijek nije određen tačan datum održavanja protesta, jer će pravni tim koji je imenovan u sklopu aktivnosti odlučiti na osnovu Zakona o štrajku.



"U međuvremenu imamo mnogo posla, odnosno donošenje odluke o štrajku na nivou Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH. Moramo se usaglasiti na nivou kantona, to jeste usvojiti identična akta. Nakon toga šaljemo obavještenja na adrese ministarstava i zdravstvenih ustanova s tačnim datumom početka štrajka. Generalni štrajk bi trebao biti narednog mjeseca, a da bi došlo do njegove realizacije, moramo obaviti niz preduslova. Sastanci u zdravstvenim ustanovama počinju danas. Upozoravali smo i alarmirali na ovo stanje i ranije, ali su se svi oglušili", kazao je dr. Zajid.



Istakao je kako Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije nije organiziran u Zapadno-hercegovačkom kantonu, ali da će se generalnom štrajku pridružiti medicinski radnici iz Krajine, Bosanske Posavine, Tuzle, Zenice, Livna, Sarajeva, Srednje Bosne, Goražda...



"Konkretan i konačan pomak još uvijek nismo ostvarili s Ministarstvom zdravstva FBiH te smo se zato i odlučili za ovaj korak. Dvadesettrećeg decembra prošle godine dobili smo preporuku, odnosno usvojena je odluka Vlade FBiH o pregovorima s nama. Od tada do danas nije učinjeno ništa, a mi samo tražimo pregovore s federalnim ministarstvom zdravstva o kolektivnom ugovoru. Svi su to davno završili i samo su ljekari ostali bez kolektivnog ugovora i zaista nam je to teško razumjeti", naglasio je predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije.



Iz Saveza strukovnih sindikata ističu da su prethodnih nekoliko mjeseci strpljivo čekali da se ispune mnogobrojne administrativne procedure nametnute od Federalnog ministarstva zdravstva, a što je podrazumijevalo konkretne odluke Vlade FBiH, potom nadležnih ministarstava, kao i odluke kantonalnih vlada i nadležnih kantonalnih ministarstava.



U međuvremenu smo nekoliko puta uputili dopis na kabinet Federalnog premijera, zahtjevajući da pregovori u vezi s kolektivnim ugovorom počnu što prije, kao i nekoliko pismenih korespondencija s Federalnim ministarstvom zdravstva.



"U proteklom periodu rukovodstvo našeg Sindikata je pokušavalo i pokušava nastupati konstruktivno, u cilju iznalaženja rješenja sadašnje situacije vezano za (ne)otpočinjanje pregovora. To je podrazumijevalo upoznavanje i upozoravanje odgovornih ljudi na pozicijama odlučivanja da napokon pristupe pregovorima s nama u cilju početka rješavanja nagomilanih problema u zdravstvu, a jedan od gorućih je i položaj ljekara i pacijenta. Ljekari u FBiH nikada neće pristati na rušenje dostojanstva doktora, koje se predviđa novim kolektivnim ugovorom, potpisanim između Sindikata uposlenih u zdravstvu i Federalnog ministarstva zdravstva iz 2016. godine. Taj ugovor, osim što ruši dostojanstvo i dignitet ljekara, može dovesti i do narušavanja kvaliteta cjelokupnog zdravstvenog sistema u FBiH", navode iz Sindikata.



Naime, nepotpisivanje kolektivnog ugovora s ljekarima, ili "proširivanje" ranije potpisanog kolektivnog ugovora i na ljekare, dovest će do nezadovoljstva i još masovnijeg odlaska ljekara iz BiH, kao i odlaska eminentnih stručnjaka iz javnog zdravstvenog sektora u privatni sektor, pri čemu će se javni sektor u zdravstvu još više ugroziti.