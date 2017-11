S obzirom na to da im Općinski sud u Tuzli nije dozvolio da stupe u generalni štrajk, uposlenici Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli koji su članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, danas su održali polusatni štrajk upozorenja u parku koji se nalazi u krugu ove zdravstvene ustanove.

Kao što smo već i pisali, Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH jutros je u 7:30 sati stupio u generalni štrajk u kojem učestvuje devet kantona.



Sindikat zahtijeva potpisivanje federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, a štrajk će se provoditi do ispunjenja zahtjeva.



Generalni štrajk jutros je započeo u svim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, izuzev u UKC-u u Tuzli.



Naime, ovo je odlučio Općinski sud u Tuzli, a po tužbi tuzlanskog UKC-a prema Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije TK.



Pojašnjenja radi, ovaj sindikat ima reprezentativnost na federalnom, ali ne i na kantonalnom nivou.



Zbog toga je Vlada TK u martu potpisala kolektivni ugovor s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u oblasti zdravstva koji okuplja 4.200 osoba, od ukupno 5.300 zaposlenih u zdravstvu TK.



S obzirom na odluku Općinskog suda u Tuzli, uposlenici UKC-a koji su članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK svakodnevno će u vrijeme pauze organizirati polusatne štrajkove u krugu ove zdravstvene ustanove.



"Privremenom mjerom, rješenjem Općinskog suda u Tuzli dobili smo zabranu održavanja generalnog štrajka u UKC-u Tuzla. S obzirom na to da poštujemo zakonske propise, mi se nećemo o to oglušiti, međutim želimo pokazati da nećemo odustati i da ćemo se dostojanstveno, u zakonskim okvirima, i dalje boriti za ostvarivanje svojih prava", kazala je prof. dr. Elvira Konjić, predsjednica podružnice Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK za UKC u Tuzli.



Polusatnim štrajkom upozorenja članovi ovog sindikata dali su podršku kolegama iz cijele Federacije BiH u cilju potpisivanja federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije.



Istaknuvši da sudska rješenja ne može komentarisati, Konjić je kazala da će ovu situaciju pravni tim koji zastupa sindikat razriješiti sudskim putem.



"Mi smo gledali koje su zakonske mogućnosti da nastavim našu sindikalnu borbu. Zakon nam dozvoljava da organiziramo štrajk upozorenja. Danas smo najavili mirno okupljanje, odredili smo orijentaciono vrijeme za štrajk prema zakonu. Cilj je da pokažemo da smo uz pacijenta. Organizovali smo se da izađu one kolege koje mogu organizirati da proces rada ni na koji način ne bude ometan. Tamo gdje ne može tako da se organizira, nećemo opstruirati rad. Pacijenti ne smiju biti ugroženi u bilo kojem segmentu", naglasila je Konjić.



Dodala je i da se ljekari na ovakav način bore za budućnost zdravstvenog sistema.



"Ovo nije štrajk za ostvarivanje kratkoročnih interesa pojedinaca. Ovo je štrajk za budućnost zdravstvenog sistema. Želimo dati svoj doprinos tome na dostojanstven i legalan način", potcrtala je ona.



Ljekari koji su članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK svakodnveno će se okupljati do trenutka kada bude zaključen generalni štrajk u kojem se nalaze uposlenici ostalih zdravstvenih ustanova.



Prema podacima s web stranice tuzlanskog UKC-a, ova zdravstvena ustanova ima 455 uposlenih ljekara, od čega su 333 članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.