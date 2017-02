Lijanović: Prijedlozi HDZ-a BiH i HNS-a su zastarjeli, neprovodivi i štetni za Hrvate''

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prijedlozi HDZ-a BiH i HNS-a predloženi na posljednjoj održanoj sjednici su zastarjeli, neprovodivi i štetni najviše upravo za same Hrvate, a i sve druge koji žive u Bosni i Hercegovini. Etničke podjele u Evropi su prevaziđene još prije 70 godina, a za BiH koja je dio Evrope nikakve daljnje etničke podjele nisu prihvatljive.

"Izbor članova Predsjedništva BiH treba biti iz Parlamenta BiH, kao što je to primjer u Njemačkoj. Ako se u toj zemlji koja ima preko 50 miliona birača, predsjednik bira iz Parlamenta (Bundestaga) zašto to nebi moglo biti u BiH koja ima tek nešto više od tri miliona birača", navodi se u saopćenju Jerka Ivankovića LIjanovića.



Prema njemu Dom naroda Parlamenta Federacije BiH treba ukinuti zajedno sa kantonima i pozicijama predsjednika i dva potpredsjednika FBiH te tako napraviti uštede do 500 miliona KM koje treba uložiti u ekonomski razvoj FBiH na principima razvoja Zapadne Njemačke.



"Upravo zbog toga što se pokazalo da taj Dom naroda jedino zna povećavati svoja primanja o čemu smo svjedočili proteklih dana kada su bez problema izglasali povećanje prihoda za odvojen život. Dom jedino zna trošiti novac stanovnika zajedno s kantonima i njihovom glomaznom administracijom, a ne proizvoditi i stvarati nove vrijednosti, nova radna mjesta koja će zaustaviti naše mlade naraštaje da odlaze iz BiH i one koji su otišli vratiti nazad, da žive od svog rada na svojoj rodnoj grudi", stoji na kraju saopćenja.