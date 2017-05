Lijanović i ostali: Izmišljotine o poticajima

Foto: Arhiv/Klix.ba

U nastavku suđenja za zloupotrebu položaja pred Kantonalnim sudom u Tuzli, optuženi Jerko Ivanković Lijanović je rekao da nikada nije gledao pojedinačna rješenja o poticajima.

Ivanković Lijanović je rekao da je tokom njegovog mandata kao ministra u Vladi Federacije BiH ukupno riješeno 250.000 zahtjeva za poticaje. Kazao je da ne spori bilo šta što je potpisao, ali da nikada nije gledao pojedinačna rješenja o poticajima.



"U kancelariji me dočeka pola metra dokumenata i rješenja koja treba potpisati. Što se tiče poticaja svako je mogao imati informaciju ko su korisnici, jer se lista nalazila na web stranici", kazao je on.



Optuženi je kazao da nikada od svojih saradnika nije tražio da se neki zahtjev ili rješenje završe "preko reda".



"To nije bila praksa moga rada. Pojedinačnih intervencija nije bilo", kazao je optuženi.



Dodao je da nikada nije naložio obustavu plaćanja odobrenih poticaja, osim u slučaju ako su inpekcijski organi provjeravali neke korisnike, te zatražili da se obustavi isplata.



Jerko Ivanković Lijanović je optužen zajedno sa njegovim nekadašnjim savjetnikom Stipom Šakićem za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u vezi s nezakonitostima prilikom dodjele poticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i Federacije BiH u periodu od 2011. do kraja 2014. godine.



U ovom predmetu su bili optuženi i Mersed Šerifović, nekadašnji zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona i Suad Čamdžić, bivši savjetnik, ali su oni nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice osuđeni na po dvije i po godine zatvora.



Ivanković Lijanović je kazao da su revizorski izvještaji "tužni".



"U reviziji se vidi čista namjera moje diskreditacije. Vršio se pritisak za moju smjenu", kazao je Ivanković Lijanović.



Istakao je da nikog u Ministarstvo nije zaposlio iz stranke, osim savjetnika, a da su u Ministarstvu radili raniji kadrovi. Naveo je da je jedino zaposlio vozača iz Širokog Brijega, radi njegovog lakšeg putovanja.



Komentarišući iskaz Damira Sokolovića koji je kazao da Lijanović ima dugove prema njemu, on je kazao da nikakvih dugova nema. Kazao je i da nikada nije telefonom zvao Sulejmana Selimovića da mu kaže da će biti objavljen poziv za poticaje.



"Nije to moj stil izvještavanja klijenata. Moj broj je star 20 godina i to se može provjeriti", dodao je on.



Advokatica ga je upitala i da li je od Čamdžića tražio da on u njegovo ime traži od Selimovića pola poticaja.



"To su izmišljotine. To je potpuno netačno. Jedino u filmovima ima da telefonskim pozivom neko prebaci 100.000 maraka", kazao je Lijanović, dodajući da od Šerifovića i Čamdžića nikada nije uzimao novac.



Na upit advokatice za još nekoliko slučajeva u kojima je optužen da je uslovljavao poljoprivrednike i tražio pola iznosa poticaja, optuženi je odgovorao da su to "izmišljotine i da je netačno".



Njegovo svjedočenje će biti nastavljeno 1. juna, javlja BIRN BiH.