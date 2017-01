Kulenović: Novo rukovodstvo Ljekarske komore KS je nezakonito, to su Sebijini jataci

Sada već bivši predsjednik Ljekarske komore Kantona Sarajevo Fahrudin Kulenović smatra da je novo rukovodstvo komore, na čijem čelu je pedijatar Raho Spahović, izabrana nezakonito te da su osobe koje su postavljene na čelo jataci direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebije Izetbegović.

Bivši predsjednik Ljekarske komore KS Fahrudin Kulenović (Foto: Klix.ba)

Sada već bivši predsjednik Ljekarske komore Kantona Sarajevo Fahrudin Kulenović smatra da je novo rukovodstvo komore, na čijem čelu je pedijatar Raho Spahović, izabrana nezakonito te da su osobe koje su postavljene na čelo jataci direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebije Izetbegović.

Naime, jučer je održana vanredna izborna Skupština Ljekarske komore KS na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Bivši predsjednik komore Fahrudin Kulenović za Klix.ba kaže da je odluka nelegalna, siledžijska i nezakonita te da ne služi nikakvoj rekonstrukciji Ljekarske komore KS.



"Sebija Izetbegović na ovaj način želi potpuno ovladati zdravstvom. Želi svoje vazale i jatake postaviti u Ljekarsku komoru KS kao što već i jeste. Ne vjerujem da se ovakvo stanje može održati čak ni u našoj jadnoj Bosni i Hercegovini. Skupština Ljekarske komore KS je sazvana nezakonito i vjerovatno ćemo to riješiti na sudu. Kandidate je izmislila Sebija Izetbegović, nije bilo rasprave o njima, a takvu sjednicu naš statut ne poznaje", kazao je Kulenović.



Prema njegovim riječima, sramna je odluka da je za predsjednicu Sindikata KCUS-u imenovana medicinska sestra pored toliko doktora koji rade u toj zdravstvenoj ustanovi.



"Taj Sindikat nazivamo sestrinski, jer je Sebija Izetbegović namjestila medicinsku sestru za predsjednicu Sindikata, a sada joj smeta komora koju sam ja vodio na način da sam ukazivao na njene greške koje je činila u zdravstvu, a koje su česte i velike. Njoj treba predsjednik Ljekarske komore koji će povlađivati njenim odlukama i greškama. To je razlog hajke na mene koja traje godinu, ali sve ćemo riješiti na sudu - ništa nije gotovo", istakao je Fahrudin Kulenović.



Kada je riječ o izboru rukovodstva Ljekarske komore KS na vanrednoj sjednici Skupštine, naš sagovornik ističe da nije bilo prijedloga kandidata te da nije vođena bilo kakva rasprava o njima i to sve, kako navodi, u režiji Sebije Izetbegović.



"Kada sam ja biran za predsjednika Ljekarske komore KS, godinu dana je vođena rasprava i podržale su me sve institucije, a sada je dovoljno samo da direktorica KCUS-a predloži nekoga i da on postane predsjednik", zaključio je.



Vanredna Skupština Ljekarske komore KS je sazvana da bi se promijenila aktuelna upravljačka struktura. Skupština je trajala dva sata iza zatvorenih vrata, bez prisustva javnosti, a na njoj je prisustvovalo više od 50 članova, većinom iz KCUS-a te je tako stvoren potrebni kvorum.



Podsjećamo da je na vanrednoj Skupštini Ljekarske komore KS osim za predsjednika dr. Rahe Spahovića, za dopredsjednike izabrani dr. Ranko Čović iz Javne ustanove (JU) Opća bolnica "Abdulah Nakaš" i dr. Aida Nišić iz JU Dom zdravlja KS.



Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je dr. Haris Vukas iz KCUS-a, dok su dopredsjednici dr. Lutvo Sporišević iz JU Dom zdravlja KS i dr. Salko Mašić, privatni sektor.