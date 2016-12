Kreso: U protekloj godini Sud BiH je bio izložen žestokim pritiscima

Predsjednica Suda Bosne i Hercegovine Meddžida Kreso ocijenila je u razgovoru za Fenu da je 2016. godina bila izuzetno teška za ovaj sud, ali da je i pored toga zadržan kontinuitet u radu, te ostvaren visoki stepen efikasnosti.

Meddžida Kreso (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Pokazatelji Suda BiH, između ostalog, svjedoče o tome da je od 1. januara do 19. decembra 2016. godine u sklopu Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju izrečeno 157 presuda (115 prvostepenih, 35 drugostepenih i sedam trećestepenih), dok je u Odjelu I za ratne zločine izrečeno 46 presuda (23 prvostepene i 23 drugostepene).



Predsjednica Suda BiH ocjenjuje da su predstavnici ovog suda i u 2016. godini bili izloženi snažnim političkim pritiscima.



"Ako pogledate unazad, sjetit ćete se da je riječ o godini u kojoj su predstavnici Suda BiH bili izloženi žestokim političkim pritiscima i verbalnim napadima koji su dolazili s više strana. Pojedini predstavnici vlasti išli su tako daleko da su tvrdili da pravna država ne funkcioniše, odnosno da je nema", navela je Kreso, komentirajući upit u vezi s ključnim izazovima koji su obilježili godinu na izmaku.



Neki su, kako je ustvrdila, bili "toliko slobodni pa su sudijama javno sugerisali kakve odluke treba da donose, što je nezamislivo u demokratskim društvima. Na taj su način otvoreno pokazivali da ne poštuju trodiobu vlasti, da ne poštuju pravni red i građanima, vlastitim primjerom, pokazali da to ni oni ne trebaju činiti“.



"Ovdje svakako želim pomenuti i stalnu prijetnju referendumom kojom se predsjednik RS-a koristi svaki put kada nečim nije zadovoljan. Izuzetak nije bila ni 2016. u kojoj se, kao i prethodnih, referendumom koristio kao sredstvom manipulacije, pokušavajući skrenuti pažnja sa stvarnih problema", naglasila je predsjednica Suda BiH.



Istovremeno, navodi da je dodatni udar na Sud BiH bio i nastavak, kako je kazala, negativnog odnosa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTVBiH) prema potrebama ovog suda.



"Nastavila se politika kontinuiranog jačanja kadrova Tužilaštva BiH, dok je broj sudija ostajao isti, ili se čak smanjivao. Sve su to bili snažni pokušaji pritisaka na Sud BiH. Međutim, niti su nas pokolebali, niti su uticali na naš rad", izričita je Kreso.



Kada se radi o odnosima Suda i Tužilaštva BiH, dodaje da su ove dvije institucije tokom 2016. godine često imale suprotna stajališta i viđenja određenih problema.



"U poslu se nismo štedjeli i upravo su mediji vrlo često govorili o tzv. 'ratu Suda i Tužilaštva'. Nije tu bilo nikakvog rata kao što ni sada nema nikakve tzv. 'saradnje', osim one zakonom propisane", napominje.



Mišljenja je da je važno da ove dvije institucije jačaju kapacitete i da imaju podršku da bi nesmetano radile...



"Svi znamo da će naša zemlja, na putu ka euroatlantskim integracijama, morati voditi beskompromisnu bitku s organiziranim kriminalom i zato smatram da će Sud i Tužilaštvo BiH imati pune ruke posla", ocijenila je Kreso.



Napominje da su bh. građani svjesni da organizovani kriminal i korupcija direktno utiču na njihove živote, te da s pravom očekuju obračun s tim oblicima kriminala, "jer vide nepravdu na svakom koraku i žele promjene“.



"O planovima za 2017. godinu ne bih mogla govoriti, s obzirom na to da krajem januara dužnost predsjednika Suda BiH preuzima kolega Ranko Debevec koji će se baviti tim pitanjem", navodi Kreso, uz uvjerenje da će Sud BiH nastaviti uspješno raditi u raspoloživom kapacitetu te efikasno rješavati predmete iz vlastite nadležnosti.



Uz o, izražava nadu "da će se i u narednom periodu nastaviti borba protiv korupcije koja bi svakom sektoru, pa tako i pravosudnom, morala biti društveno neprihvatljiva pojava i to ne samo zbog toga što je u suprotnosti sa zakonskim propisima, nego i zbog toga što ugrožava temeljna društvena načela“.



"Korupcija razara moralne vrijednosti, najprije pojedinca, onda društva i ozbiljno ugrožava ekonomski razvoj zemlje. Stoga je izuzetno važno kontinuiranim djelovanjem sistemski suzbijati korupciju u svim segmentima našeg društva, pa i pravosudnom", poručila je predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso u razgovoru za Fenu.