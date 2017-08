Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović boravio je prošle sedmice u Krajini, gdje je obilazio fabrike, ali i najavljivao brojne projekte. Međutim, postoje i oni koji pamte ranija Izetbegovićeva obećanja data Krajišnicima, na osnovu kojih zaključuju da se ni ovaj put ne mogu uzimati za ozbiljno. Uz to navode da im je putna infrastruktura mnogo važnija od gradnje aerodroma, o kojem se sve više priča.

Senad Šepić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Senad Šepić kazao je za Klix.ba da je puno obećanja Bakira Izetbegovića, koja ljudi više ne uzimaju zaozbiljno."Izetbegović se, nažalost, pokazao kao čovjek velikih obećanja, a skromnih ili nikakvih djela i rezultata. Vezano za posljednja obećanja u Bihaću i najavu izdvajanja za aerodrom, tempom kakvim su počeli i dinamikom izdvajanja koju su najavili, trebalo bi više od deset godina da se taj aerodrom stavi u funkciju. Tada neće biti ni Izetbegovića, niti mnogih od nas aktuelnih", napominje Šepić.Dodaje da se Krajišnici sjećaju njegovog obećanja datog medijima pred prošle izbore, 2014. godine, kad je najavio otvaranje cargo aerodroma u Bihaću, gdje bi radile desetine hiljada ljudi."Svima je poznato šta od svega toga imamo danas", podsjeća Senad Šepić za Klix.ba.Krajem maja ove godine Vlada FBiH dodijelila je dva miliona KM za aerodrom u Bihaću, koja su planirana za pripremne radove i projektnu dokumentaciju. Mjesec dana kasnije delegacija koju je također predvodio Bakir Izetbegović u Krajini je obećala izdvojiti još 3,7 miliona KM do kraja godine za projekt bihaćkog aerodroma."Želimo uplatiti još 3,7 miliona KM do kraja godine i želimo dati garanciju da ćemo u naredne četiri godine izdvajati od 2,5 do 3 miliona KM za izgradnju aerodroma. I tu nema nikakve politike", rekao je tada ministar poljoprivrede FBiH Šemsudin Dedić.Svaki projekt je dobrodošao, a naročito onaj koji će zaposliti ljude, što bi u suštini bio i sam aerodrom u Bihaću. Ipak, ono za šta su žale godinama stanovnici Bosanske Krajine su loši putevi i putna mreža prema ostatku BiH.Šepić navodi da su za Krajinu važne sve investicije, jer ih u osnovi od ove vlasti nema, ali najveći prioritet je putna infrastruktura i bolja povezanost sa Sarajevom i ostatkom Bosne i Hercegovine."Bakir Izetbegović jednostavno ne razumije stanje i potrebe tog naroda i nije sposoban uraditi konkretne i korisne stvari za njega, a rezultat takve politike su desetine hiljada ljudi koji su posljednjih godina napustili Krajinu i višesatni redovi i čekanja na granici, za koju molim posljednje dvije godine da je prošire i omoguće dodatne trake za ulaz i izlaz, da ne mora naš narod čekati satima i doživljavati razna poniženja. Ni to nisu u stanju uraditi Izetbegović i Zvizdić, iako su nekoliko puta javno obećali da će to završiti", poručio je Šepić.Šepić ističe da bi trebalo napraviti listu Izetbegovićevih obećanja i izjava, prilikom posjete Krajini u posljednjih sedam godina, koliko je član Predsjedništva i posebno posljednje tri godine koliko je na čelu SDA."Svake je godine obavezno dolazio jednom, na konjske trke i Memorijal Alija Izetbegović. Ove je godine, u sklopu toga, posjetio i nove fabrike Topsa i učestvovao na smotri brigade u Cazinu. Vidjet ćete da je bilo puno obećanja, a rezultat ravan nuli. Tako će biti i nadalje i narod je u Krajini shvatio politiku i odnos Bakira Izetbegovića, okrenuo leđa najvećim dijelom već na posljednjim loklanim izborima, kad je SDA izgubila sve važne općine koje je dotad imala, a vjerujem da će na idućim izborima doživjeti potpuni pad. Krajiški je narod dao najveće povjerenje Izetbegoviću, a on ga je najviše i iznevjerio i zapostavio i zato sam uvjeren da će tako završiti odnos Izetbegovića i Krajine", poručio je Šepić.Početkom tekuće godine Izetbegović je, prilikom posjete Bihaću, kazao da građani moraju vršiti pozitivan pritisak na pojedine državne zastupnike iz Krajine, da se usvoji Zakon o akcizama, aludirajući pritom na Senada Šepića."Pozivom građanima na 'pozitivni pritisak' uspio je dodatno uvrijediti građane Krajine, potcjenjujući im inteligenciju, jer svaki je građanin upoznat da se prijedlogom Zakona o akcizama predviđalo da 10 od 15 feninga ide za izgradnju autoceste (koja se svakako ne bi za ove vlasti gradila, jer nemaju unutrašnjeg kapaciteta za bilo koju vrstu dogovora), a poznato je da autocesta nijednim dijelom ne dodiruje USK i kako onda taj kraj može biti najveći dobitnik?", zapitao se Šepić.Istakao je da su akcize trebale poslužiti da se slaba vlast održava i da se zapošljavaju familija i poslušnici u administraciji, kako smo nedavno mogli vidjeti u slučaju predsjedavajuće jednog doma entitetskog parlamenta koja je zaposlila osam savjetnika, stranačkih kolegica i kolega."Toliko savjetnika nema ni predsjednik Evropskog parlamenta i to samo govori zašto nove kredite i akcize ne treba podizati i dodatno zaduživati ljude da bi se takva neodgovorna vlast širila i održavala", zaključio je Šepić.