Košarac: Nismo se odazvali Zvizdićevom pozivu jer ignoriše stavove RS

Šef Kluba poslanika SNSD-a u zastupničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac rekao je danas da se nije odazvao pozivu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića na sastanak o akcizma pošto je riječ o čovjeku koji nema kredibilitet da bude predsjedavajući jer iza sebe nema parlamentarnu većinu i ignoriše stavove institucija RS.

"Istina je da smo jutros dobili poziv Zvizdića na koji se naravno nismo odazvali. Vrlo dobro prepoznajem politike današnjeg Vijeća ministara koji je u prethodne tri godine pokušavao da ingoriše stavove institucija Republike Srpske", rekao je Košarac novinarima u Sarajevu.



On je naglasio da je Zvizdić nastojao pokazati da je Vijeće ministara vlada BiH, te da je riječ o čovjeku koji je djelujući kao predsjedavajući Vijeća ministara svaki put pokušavao da otme nadležnosti Republike Srpske.



"Mi nemamo šta s njim da razgovaramo. On je pokazao šta misli o interesima Republike Srpske i kakav odnos među institucijama vidi", rekao je Košarac.



On je ocijenio da su akcize važna tema, ali da, kako je saznao od poslanika sa kojim je Zvizdić imao sastanak, predsjedavjući Vijeće ministara nema novi zakon i tek traži rješenja.



"Mi ćemo iz SNSD-a biti i dalje opredijeljeni da poštujemo stavove institucija i Vlade Republike Srpske po tom pitanju. I onda kada se i ako u ovoj zemlji pripremi takav zakon postupićemo isključivo po stavovima institucija Republike Srpske", poručio je Košarac.



Na pitanje da li će SNSD podržati uvođenje dodatnih akciza, Košarac je rekao da je veoma bitno da institucije Republike Srpske, prije svega Vlada Srpske, bude vidljiva u procesu utvrđivanja prijeldoga.