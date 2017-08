Kopić poslije privođenja u Tuzli: Ovo je haranga protiv nas zato što smo tužili Gutića

Foto: Arhiv/Klix.ba

Čelnici Sindikata solidarnosti Tuzlanskog kantona Sakib Kopić i Enes Tanović jutros su privredni dok su s drugim radnicima bili okupljeni na tradicionalnim protestima svake srijede ispred sjedišta Tužilaštva TK. Kopić nam je kazao da se osam godina okupljaju na istom mjestu, a da je haranga na njih počela nakon što su premijera Tuzlanskog kantona tužili zbog klevete.

Iz MUP-a TK su nam kazali da je Tanović priveden, a da je Kopić došao u prostorije Policijske stanice Centar nakon što je dobio poziv, a navode da se ovo desilo jer su se nalazili na parking prostoru NLB banke u vrijeme kada je trebala biti izvršena određena transakcija novca, zbog čega su ih zaštitari pozvali da se sklone, a kada to nisu htjeli učiniti, pozvana je policija.



"Od njih su uzete izjave, obaviješten je sudija za prekršaje Općinskog suda. Mi smo postupili po zahtjevu NLB banke. Oni se okupljaju na njihovom parking prostoru, a kad se vrši transakcija novca taj prostor mora biti čist", kazali su nam iz MUP-a TK.



Nakon izjava su pušteni te su se pridružili drugim okupljenima ispred sjedišta pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona.



Kopić je za Klix.ba kazao da se osam godina sastaju pred bankom i da nikad za to vrijeme nisu smetali bilo kakvim transakcijama novca, kao što sad hoće da se to predstavi.



"NLB banka se nalazi prekoputa suda i tužilaštva. Nakon što smo mi 28. juna podnijeli prijavu protiv Bege Gutića zbog klevete, od tada nastaje haranga protiv nas. Vlada vrši pritisak na menadžemnt NLB banke i na MUP da nas sklone odavde. Pošto nisu našli modus kako da nas eliminišu, pokušali su s osiguranjem. Mi smo stotinu puta vidjeli taj auto i nikad nisu intervenisali. Rekao sam i u policiji da ne smiju Kukiću i Gutiću ništa", kazao je Kopić za Klix.ba.