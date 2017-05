Konstituisano prvo Gradsko vijeće i donijeta Odluka o pečatu Grada Cazina

Općina Cazin je od danas službeno Grad Cazin - odlučilo je Gradsko vijeće Cazina koje danas također konstituisano na svečanoj sjednici.

Nakon što su Predstavnički i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojili Zakon kojim su općine Cazin, Goražde i Livno proglašeni gradovima i objavljivanjem tog Zakona u Službenom listu Federacije BiH , ove tri općine dobile su rok od dva mjeseca da usvoje statutarne odluke o organizaciji gradova Cazin, Goražde i Livno.Goražde je to učinilo prije nekoliko dana, a nakon što je Gradsko vijeće Cazin danas usvojilo Prijedlog Statutarne Odluke o organizaciji Grada Cazina, najmnogoljudnija krajiška općina od danas je i službeno proglašena Gradom.Danas je konstituisano i Gradsko vijeće Cazina čime je i zvanično potvrđena zakonodavna uprava Grada Cazina, a donesena je i Odluka o pečatu Grada Cazina."Cazin je već odavno poduzetnički i trgovački centar Unsko- sanskog kantona, a svojim trudom i radom nastojimo da to postane i u mnogim drugim segmentima kako bi i naš kanton u cjelini postao razvijena regija i najbolji primjer u BiH. Ovo je ujedno i potvrda kontinuiteta u historijskom razvoju Cazina, a na određen način i ispravljanje nepravde prema ovoj sredini. Smatram da sada, uz to što će nam formalno biti olakšan pristup EU fondovima, čime ćemo lakše i privući nove investitore i ostvariti naš glavni cilj u ekonomskom razvoju, mi kao općinska, odnosno gradska uprava sada, također, pred sobom imamo nove izazove. Još jednom trebamo pokazati s koliko odgovornosti i dobrih vizija obavljamo svoj posao. Naravno, sve u cilju da Grad Cazin bude i ostane prepoznatljiv u cijelom regionu po svom napretku, kvalitetnim rješenjima i kao sredina u kojoj će ljudi moći živjeti od svoga rada", rekao je gradonačelnik Nermin Ogrešević.Cazin je najmnogoljudnija lokalna zajednica u Unsko-sanskom kantonu (66.149 stanovnika) i šesta po broju stanovnika u FBiH, odmah nakon Novog Grada Sarajevo, Tuzle, Zenice, Mostara i Ilidže, a ima i treće najmlađe stanovništvo od svih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.Grad ima veliki broj registrovanih malih i srednjih preduzeća te najveći broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u FBiH.