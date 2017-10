Konaković: Vlada KS ne može pristati na satnicu od 2,75 KM, jer nema taj novac

Elmedin Konaković (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Nakon sastanka sa Sindikatom radnika u zdravstvu KS premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je još jednom istakao kako Vlada KS ne može pristati na satnicu od 2,75 KM jer Vlada KS nema taj novac.

"Svaku marku koju nađemo i uštedimo dat ćemo za plate. Ali nikada nećemo potpisati nešto što nemamo, a mi nemamo 40 miliona KM koje Sindikat radnika u zdravstvu traži. Ja bih kao premijer mogao uživati neki komoditet, potpisati to i biti svima simpatičan ali neću to uraditi. Potpisat ću samo ono što imamo. 15 miliona godišnje je preko 10 posto povećanja plate i mislim da je nekorektno da ovi ljudi to ne prihvate", rekao je Konaković.



Ponovio je da je Vlada KS na današnjem sastanku predložila povećanje satnice na 2,57 KM sa dodatnim povećanjem za ljekare koje iznosi 0,5 KM.



"Tu se također ne slažem sa Edom Selimićem jer nikad neću izjednačiti ljekara sa čistačicom. Bez ljutnje, ali dok sam ja premijer te dvije profesije neće biti u istom košu", rekao je.



Reagirao je i izjavu Ede Selimića, predsjednika Sindikata radnika u zdravstvu KS, da je Vlada KS kao džoker povukla Federalni granski kolektivni ugovor kojem su davno trebali dati saglasnost u Skupštini KS.



"Prema Federalnom granskom kolektivnom ugovoru satnica iznosi 2,35 KM i Selimić je na Federaciji već pristao na to. Vlada već od sutra može početi primjenjivati taj ugovor. Želja nam je da ljekarima dodatno popravimo uslove rada zdravstvenih radnika u KS, zato što imamo mogućnost jer smo sve pare koje smo uštedjeli usmjerili na njihove plate. 40 miliona nećemo platiti jer nemamo tog novca", rekao je.



Na kraju razgovora Konaković je rekao kako smatra da su Selimićeve izjave politički motivirane.



"Žao mi je što nije korektan i što već ne primjenjujemo dogovor da zdravstveni radnici imaju veće plate. Čini mi se da se zbog njihovog odnosa to dugo neće desiti", poručio je premijer KS.