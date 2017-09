Konaković: Lopovi koji kradu vodu će vratiti kredit EBRD-u, naredno ljeto bez redukcija ili bez premijera

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković održao je danas konferenciju za medije u Sarajevu na kojoj je najviše bilo riječi o vodosnabdijevanju, što je gorući problem glavnog grada. Konaković je izrazio odlučnost da se situacija popravi te je rekao da će oni koji kradu vodu vratiti kredit EBRD-u. Na pitanje dokad će trajati redukcije, Konaković je kazao da će naredno ljeto biti bez redukcija ili Sarajevo bez premijera.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Premijer je kazao kako će novi članovi Nadzornog odbora JKP Vodovod i kanalizacija u narednim danima pokrenuti proceduru razrješenja Upravnog odobra ove firme te raditi na rješavanju gorućeg problema u Kantonu Sarajevo.Konaković je rekao kako su novi članovi Nadzornog odbora ViK-a sposobni stručni ljudi koji nemaju veze s politikom. Kako je rekao, sve ih je sam predložio sa svojim timom. Među njima je stručni inžinjer mašinstva i hidrologije koji ima dugogodišnje iskustvo u rješavanju problematike vode u Tuzlanskom kantonu, drugi je diplomirani pravnik s dugogodišnjim iskustvom te njegov povremeni savjetnik koji je stručnjak za IT sektor."Očekujte novo lice vodovoda, mnogo više ekipa za otklanjanje kvarova i ekipa za isključivanje nelegalnih potrošača po cijenu kršenja nekog od zakona. Nadzorni odbor je razriješen tek sada zbog sporih procedura, ali logično da je do toga došlo i da će doći do smjene uprave, ali procedure su takve da Vlada ne može utjecati na to", rekao je Konaković.Procedura za smjenu direktora ViK-a Nezira Hodžića bit će pokrenuta za jednu ili dvije sedmice jer se mora dati razuman razlog za dostavljanje stava o razlozima smjene kako ne bi došlo do upravnih postupaka.Odmah će biti promijenjena i sistematizacija radnih mjesta te će biti izvršena premještanja radnika. Ukoliko bude viška radnika, doći će do otpuštanja, ali Konaković vjeruje da toga neće biti s obzirom na to da planiraju pojačati rad na terenu."Niko ko nema ugovor, a prima platu, kao što je to sada slučaj, neće raditi", naglasio je.Rekao je kako je odgovoran za sve što se od sada dešava u ViK-u, te da svoju političku karijeru ovim stavlja na kocku. Istakao je kako će od kredita EBRD-a biti uloženo 10 miliona eura, od kojih će pet biti uloženo u izmjenu elektroenergetskog segmenta napajanja vodom jer su neke pumpe stare i 60 godina, a drugih pet miliona KM će biti uloženo u rekonstrukciju vodovodne mreže."Vlada KS je izdvojila četiri miliona KM i ako treba izdvojit će i 50 miliona KM, ali za adekvatno prezentiran problem, a ne kao što je to do sada radio ViK. Mi ne znamo gdje se gubi najviše vode, a gdje manje kako bismo znali prioritete u vršenju popravki. Kredit će biti operativan kada prođe parlamentarnu proceduru na federalnom nivou, a kredit će vraćati lopovi koji kradu vodu", kazao je premijer odgovarajući na novinarska pitanja.Poručio je kako neće doći do korekcije cijena vode, jer bi to dovelo do uništenja preduzeća, a da se stabilizacija, odnosno smanjenje gubitka vode sa 75 na 60 posto očekuje u periodu od šest do devet mjeseci."Nećemo moći namiriti novac zbog štete koja je nastala zbog lošeg gazdovanja preduzećem 20 dugih godina. Naredno ljeto bit će bez redukcija ili bez premijera KS", rekao je.Na kraju konferencije za novinare, koju je predstavio kao druženje s novinarima koje će se održavati svakog četvrtka u 15 sati, kazao je kako nije tačna informacija da će doći do povećanja plate ministrima i premijeru KS jer oni svi već imaju dovoljno velike plate.