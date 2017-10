Konaković: Izdvajamo šest miliona KM za nabavku opreme u zdravstvu Kantona Sarajevo

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković najavio je da će danas održati sastanak sa predstavnicima Sindikata radnika zdravstva KS-a kako bi usaglasili stavove oko okončanja štrajka.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković najavio je da će danas održati sastanak sa predstavnicima Sindikata radnika zdravstva KS-a kako bi usaglasili stavove oko okončanja štrajka.

Konaković je kazao da je rebalansom budžeta, koji će se pred zastupnicima Skupštine KS-a naći krajem oktobra, previđeno da se šest miliona KM izdvoji za nabavku opreme, kako bi izdvojenih 15 miliona trošili na plaće.



Poručio je da satnica, koju traže štrajkači, nikako ne može iznositi 2,75 KM.



"Za 40 sati rada sedmično, to bi na mjesečnom nivou iznosilo povećanje od 40.560.000 KM, dok za 37,5 sati 29.650.000 KM i to su novci koje ova Vlada nema. Do izbora bi mogli isplaćivati te plate, ali bi sistem nakon toga krahirao", naglasio je Konaković.



Izrazio je želju da zdravstveni ranici imaju najbolje plate u regionu, jer su najbolji, ali da je nemoguće u godinu dana riješiti sve probleme koji se gomilaju u zdravstvu.



"Bio sam iznenađen činjenicom da imamo čak 15 miliona za povećanje plaća, ali to je bilo malo ili nedovoljno ljudima koji vode jedan od ovih sindikata i napravili su taj štrajk za koji mislim da ne donosi ništa dobro ni nama ni pacijentima", kazao je.



Dodao je da je predstavnike sindikata pozivao više puta da zajedno pregledaju prihode i rashode u zdravstvu, ali da još nisu postigli to.



"Komisije i visoke plate su završena priča, jer je Vlada KS-a to već stavila pod kontrolu i ne postoji ni jedan aktuelan razlog za štrajk", ocijenio je Konaković.



Smatra da su se troškovi života u KS-u smanjivali, te da nije bilo zakonske obaveze da se usklađuje plata, što štrajkači također prigovaraju.