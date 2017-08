Koliko je diskriminirajuće tražiti da studenti pri upisu na fakultet kupuju kartu za javni prevoz

Foto: Arhiv/Klix.ba

Načelan dogovor o uvođenju jeftinijih godišnjih karata za javni gradski prijevoz studenata u Kantonu Sarajevo, prema kojem će se studentske karte plaćati oko 100 KM prilikom upisa na fakultet, izazvao je negodovanja studenata. Iz Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta kazali su za Klix.ba da ne žele plaćati propuste propalih kantonalnih političara i podobnih stranačkih menadžera javnih preduzeća.

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta u Sarajevu se oštro protivi predloženim izmjenama, sumnjajući čak u zakonsku opravdanost i normativnost predložene inicijative, koja bi tek od ljetnog semestra akademske 2017./2018. godine trebalo da bude uvedena.



"Potez koji su načinili nije ništa novo u djelovanju SPUS-a. Oni sve vrijeme rade kao produžena ruka vlasti želeći da studente maksimalno iskoriste i da preko studentskih leđa saniraju troškove koje su napravili Vlada, upravni odbori i menadžeri koji su vodili GRAS, tako da bi studenti krpili budžetske rupe koje su oni sami napravili. Smatramo da studenti nisu ti koji trebaju ispravljati greške vlasti", kazao je predsjednik Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta u Sarajevu Suad Beganović.



Potcrtao je da Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ne može donositi takve odluke u ime svih studenata.



"Da bi se odgovorilo na postojeću inicijativu Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, koji predviđaju da bi prilikom upisa na fakultet studenti trebali izdvajati 100 KM, moramo se vratiti malo u povijest i prisjetiti se da ovo nije prva inicijativa SPUS-a rađena po sličnom principu. Prije nekoliko godina SPUS je zahtijevao od studenata da prilikom upisa na fakultet plaćaju 5 KM za pristupanje SPUS-u u svojstvu punopravnog člana. Senat je 2010. godine naložio kao obavezu fakultetima da se ta uplata vrši prilikom upisa na fakultet. To zakonski nije bilo dozvoljeno. Oni su po internom pravilniku UNSA-e zahtijevali da ti iznosi budu uplaćeni prilikom upisa po principu: pokušajmo, pa šta bude", prisjetio se Beganović za Klix.ba.



Naveo je da SPUS konstantno zauzima ciničan stav u kojem oni navodno brane interese i dostojanstvo studenata,



"Treba postaviti pitanje šta je SPUS učinio da studenti zadrže svoje dostojanstvo unutar svojih fakulteta dok im se godinama srozavao studentski standard. Trenutno pokušavaju da 'spase' taj standard tako što tjeraju studente da dodatno plaćaju, što je groteskno u toj mjeri da je prosto nezamislivo da to može izaći iz studentskih usta. Međutim, ako znamo da to izlazi iz usta produžene ruke vlasti, onda je to u potpunosti logično", poručio je Beganović.



Istakao je da trenutna zamjenica predsjednika SPUS-a Rijana Jusufbegović, koja je sa Filozofskog fakulteta, nije izabrana na tom fakultetu da predstavlja studente u SPUS-u.



Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović kazao nam je da je na godišnjem odmoru i da stoga nije upoznat sa inicijativom vezanom za studentske karte, ali da će u svakom slučaju podržati svaki dogovor predstavnika Ministarstva saobraćaja KS i SPUS-a.



"Mi smo i do sada imali jako puno pritužbi da veliki broj studenata ne kupuju karte prilikom vožnje u gradskom prijevozu. To se mora nekako riješiti", kazao je Kazazović.



Postavlja se pitanje da li su studenti u Kantonu Sarajevo zloupotrijebljeni kao dio sanacionog plana upravitelja KJKP GRAS Harisa Gušića, koji ima za cilj da spasi iz ove firme što se spasiti može, a pritom uživa podršku Vlade KS.