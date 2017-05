Klub Hrvata u Vijeću naroda RS: Smanjen broj zaposlenih Hrvata u MUP-u RS

Tomislav Tomljanović (Foto: Klix.ba)

Klub Hrvata u Vijeću naroda RS nije zadovoljan zastupljenošću Hrvata u oganima i institucijama Republike Srpske, saopštio je šef tog kluba Tomislav Tomljanović.

Prema Tomljanovićevim riječima klub je detaljno izučio Informaciju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova RS i zaključio da u toj instituciji nije prisutna ravnomjerna zastupljenost svih naroda.



“Tu nema dovoljno osnova da bude pokrenuto pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer se radi o informaciji, ali na osnovu te informacije smo zaključili da broj Hrvata u MUP RS ne samo da nije povećan, nego je čak smanjen sa 75 na 70, a od ukupnog broja zaposlenih u MUP RS Hrvati čine samo 1%, što nikako nije dovoljno“, naveo je Tomljanović.



Tomljanović ističe da je problem u tome što ministarstvo ne daje nikakve sugestije i preporuke kako to riješiti, ali to očigledno nikoga ne zabrinjava, iako postoji način da se to riješi jer postoje i druge strukture u kojima se može zaposliti veći broj Hrvata.



Ukupan broj zaposlenih u policijskim strukturama RS je 6.770.



Klub Hrvata je nezadovoljan i time što su sredstva predviđena za povratak izbjeglih i raseljenih, u okviru budžeta Ministarstva za izbjegla i raseljene osobe, smanjena.



“I ona sredstva koja su izdvojena nisu plasirana na adekvatan način, jer je npr. Bosanski Brod dobio više od 370.000 KM, a Derventa 22.000, ja to ne smatram dobrim načinom rada“, zaključio je Tomljanović.