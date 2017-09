Klub Hrvata u Domu naroda PSBiH traži da se Dekleracija o Pelješkom mostu proglasi neustavnom

Foto: Arhiv/Klix.ba

Klub delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH predložio je usvajanje deklaracije u kojoj se navodi da usvojena Deklaracija o Pelješkom mostu u Zastupničkom domu nije u skladu s Ustavom BiH.

Član kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić kazao je da je na sjednici Doma naroda PSBiH trebalo da bude razmatrana Deklaracija o Pelješkom mostu koju je usvojio Zastupnički dom.



On je rekao da ne može glasati za to da se odbaci Deklaracija o Pelješkom mostu koja je usvojena u Zastupničkom domu PSBiH.



Delegat Martin Raguž kazao je da su politički predstavnici SDS-a učestvovali u donošenju deklaracije u Zastupničkom domu i da se na taj način predstavlja kao da je riječ o stavu Parlamentarne skupštine BiH.



Istakao je da on želi zaštititi ulogu Parlamentarne skupštine BiH te da ga uopće ne interesuje izgradnja Pelješkog mosta.