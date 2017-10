Klub Hrvata neće doći na sjednicu Skupštine HNK, SDP to smatra sramotnim

Foto: Arhiv/Klix.ba

Novi pokušaj da Srbi dobiju konstitutivnost u Hercegovačko-neretvanskom kantonu izgleda da je osuđen na propast i prije njegovog početka. Na vanrednu sjednicu kantonalne skupštine zakazanu za sutra u 12 sati neće doći članovi Kluba Hrvata.

Novi pokušaj da Srbi dobiju konstitutivnost u Hercegovačko-neretvanskom kantonu izgleda da je osuđen na propast i prije njegovog početka. Na vanrednu sjednicu kantonalne skupštine zakazanu za sutra u 12 sati neće doći članovi Kluba Hrvata.

Kako na prošloj sjednici Skupštine HNK amandman koji je inicirala SDP-ova zastupnica Vesna Sardžić nije uvršten na dnevni red jer su protiv njega bili zastupnici dva HDZ-a, SDP je inicirao vanrednu sjednicu prikupivši podršku dvanaest zastupnika.



Iz Kluba Hrvata su saopštili da je riječ "o licemjernoj inicijativi SDP-a koji je kroz više izbornih ciklusa pokazao šta misli o konstitutivnosti naroda u BiH".



"Politička manipulacija SDP-a za izmjenu Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona nije imala za cilj promjene Ustava već borbu za glasače i polarizaciju odnosa u kantonalnoj Skupštini i šire", naveli su iz Kluba Hrvata u svom saopćenju.



Oni ističu da su za konstitutivnosti Srba i da će insistirati na političkom dogovoru i konsenzusu o ovom pitanju te napominju da je amandmane potrebno donijeti u redovnoj proceduri i kroz sveobuhvatnu izmjenu kantonalnog Ustava.



Aner Žuljević, zastupnik Socijaldemokratske partije smatra da je ovo dokaz licemjernosti HDZ-ove politike.



"Dragan Čović se danas potvrdio kao licemjerni nositelj evropskih vrijednosti. U Beogradu podržava Deklaraciju o položaju srpskog naroda, a u Mostaru zabranjuje zastupnicima HDZ-a da dođu na sutrašnju Skupštinu HNK i podrže amandmane o ravnopravnosti naših sugrađana. Sramota je da Klub Hrvata u Skupštini HNK, negiranjem ravnopravnosti sugrađana srpske nacionalnosti iskazuje kao svoj politički stav", smatra Žuljević.



Ovdje se za nas ne radi o politici, nastavlja Aner Žuljević, nego o kućnom odgoju i poštivanju osnovnih ljudskih prava kao temeljnih vrijednosti moderne Evrope.



"Skandalozno je da se inicijativu SDP-a za osiguranjem ustavne ravnopravnosti Srba u HNK naziva "neprimjerenom", pritom još uzimajući sebi za pravo da drže lekcije javnosti o poštivanju zakonitosti i procedura. HDZ-ov koncept po kojem prava treba da pripadaju samo jednim, a da drugi ima da trpe i da se povinuju volji većine, koja god i gdje god ona bila je za nas u SDP-u apsolutno neprihvatljiva. To nije pravni sistem, to nije jednakopravnost, to je nasilje", kaže Žuljević.



Postupanje SDP-a BiH je uvijek bilo u interesu svih građana, smatra naš sagovornik, za razliku od postupaka HDZ-a.



"HDZ s ovakvim licemjernim ponašanjem ugrožava Hrvate direktno priječeći uspostavu pravne države, vođenjem politike 'švedskog stola', odnosno biranja zakona koje želi i ne želi provoditi i nametanjem vlastite pogubne ideologije kao "svehrvatske". Jasno je kako ovakav HDZ-ov stav nema nikakve veze sa hrvatskim narodom i njihovim interesima, nego isključivo potrebi neumjesne i necivilizacijske političke trgovine nacionalnih lidera kakvoj svjedočimo zadnjih 25 godina. Postavlja se samo pitanje zašto Milorad Dodik šuti dok njegov partner Čović doslovno gazi prava Srba u HNK, ili je njihov međusobni 'tal' veći od svih nacionalnih interesa, ili Srbi u HNK nisu dovoljno dobri za Dodika", zaključio je u izjavi za Klix.ba, Aner Žuljević.