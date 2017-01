Klizalište u parku Hastahana na Marijin Dvoru bit će, zbog velikog interesovanja, otvoren do 15. februara.

Na inicijativu Općinskog vijeća načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić odlučio je produžiti korištenje Addiko klizališta do polovine februara da bi što više djece predškolskog i školskog uzrasta ali i drugih ljubitelja klizanja, mogli (uz druge sadržaje) u centru grada koristiti taj vid rekreacije i nakon zatvaranja Sarajevo Holiday Marketa.



"Na radost i oduševljenje mališana ali i odraslih ljubitelja klizanja, posjetitelji će tu ledenu plohu moći (za njih besplatno) koristiti do 15. februara, u terminu od 9 do 22 sata", saopćeno je iz Općine Centar.



Po riječima Ismira Omeragića uposlenika na Addiko klizalištu ima dosta posjetilaca tokom sedmice, najviše ih je vikendom kad je klizalište prepuno roditelja s malom djecom, a u večernjim satima reflektori i osvjetljenje stvaraju posebnu atmosferu.