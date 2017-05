Kladioničari čekaju odluku Ustavnog suda, a Kasumović vjeruje da rade protiv grada Zenice

(Foto: Arhiv/Klix.ba)

Odluka o povećanju komunalnih taksi na području grada Zenice čeka odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenice gradonačelnik Fuad Kasumović i vijećnici su od premijera Zeničko-dobojskog kantona Miralema Galijaševića zatražili obrazloženje, zbog čega je po hitnom postupku tražio ocjenu ustavnosti dodatnog oporezivanja igara na sreću.

