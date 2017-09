Kiseljački imam Pašić: Potrebno je otkriti odgovorne za požar, a ne podizati tenzije

Imam Mustafa ef. Pašić, iz sela Duhri kod Kiseljaka, očekuje da će policija što prije otkriti odgovorne za požar u kojem je izgorio njegov automobil, te je poručio da ovaj incident ne smije poslužiti za podizanje tenzija ili ubiranje političkih bodova.

"Iako je moja obitelj zabrinuta i uznemirena, nemam ni moralno, ni bilo kakvo drugo pravo, da tvrdim da su razlozi nacionalne ili bilo koje druge prirode. Postoje nadležni organi koji to trebaju utvrditi, a nadam se što prije. Živim sasvim normalan život, ne eksponiram se previše, u dobrim sam odnosima sa svim ljudima, i zaista ne znam šta bi mogao biti motiv. Međutim, nema potrebe da se toliko dižu tenzije jer to nije dobro ni za ljude koji ovdje žive, niti za bilo koga drugog", kazao je Pašić za Fenu.



Automobil imama Mustafe ef. Pašića zapaljen je u njegovoj garaži u srijedu navečer, a policija je, nakon očevida, potvrdila da se radi o podmetnutom požaru.



"Tu večer supruga, djeca i ja nismo bili u kući, nego u džamiji... Kasnije smo imali goste, a kad sam ih ispratio, oko 23:45 sati, čuli smo udarac, od vrata ili nečeg drugog. Otvorili smo prozor i vidjeli da je dio garaže u plamenu", ispričao je Pašić.



U MUP-u Srednjobosanskog kantona (SBK) kazali su da je, tokom istrage, jučer saslušana jedna osoba, koja se nije mogla dovesti u vezu s incidentom.



"Utvrđeno je da su jedna ili više osoba ušle u garažu i zapalile automobil, što se vidi i po tragovima na vozilu. Istraga ide u više pravaca, jedno lice je jučer ispitano, ali se nije moglo dovesti u vezu s izvršenjem ovog kaznenog djela. Policija intenzivno radi, obilazi to područje i prikuplja informacije" kazao je Hasan Hodžić iz Operativnog centra MUP-a SBK-a.



U ovaj je slučaj uključeno i Tužiteljstvo SBK-a.