Klinički centri Sarajevo i Tuzla započeli su saradnju koja se ogleda u razmjeni ljekara, ali i pacijenata ukoliko za to bude potrebe.

Kako je rekla direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović, saradnja je počela ranije, a danas je s direktorom UKC Tuzla Nešadom Hotićem razgovarala kako je još mogu proširiti u korist pacijenata i uposlenika.



"Stručnjak očne hirurgije iz UKC Tuzla je došao kod nas i educira naše ljekare, a mi šaljemo prof. dr. Edu Hasanbegovića koji je renomirani stručnjak u dječijoj hematoonkologiji. Uporedili smo naša iskustva u odnosu privatnog i javnog zdravstvenog sektora te razgovarali o problemima postojećeg zakona o javnim nabavkama koji nas limitira u nabavci opreme. Nedavno je KCUS predstavljen javnosti ružnom viješću, a to je da je u kvaru linearni akcelerator. Niko nije razmišljao koliko je star aparat i koliko pacijenata prođe kroz njega. Mi smo prije dva mjeseca pokrenuli proceduru za kupovinu novog aparata", kazala je Izetbegović.



Danas je razgovarano i o razmjeni pacijenata između ova dva klinička univerziteta. Ukoliko na jednoj od ove dvije klinike bude pokvaren neki aparat koji je hitno potreban, vitalno ugroženom pacijentu će usluga biti pružena u Tuzli, odnosno Sarajevu.



"Siguran sam da ćemo unaprijediti zdravstvenu uslugu i dovesti do situacije u kojoj će i pacijenti i uposlenici biti zadovoljni. Ovo je jezgro buduće saradnje sa svim bolnicama u BiH jer želimo pružiti najkvalitetniju uslugu svim korisnicima u BiH", rekao je Hotić.



Ovo je uzvratna posjeta predstavnika UKC Tuzla Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Direktorica KCUS-a posjetila je Tuzlu 17. aprila ove godine, kada je započeta saradnja.