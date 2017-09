Djeca s poteškoćama u razvoju uskoro će imati svoje prostorije za vrtić u objektu bivše OŠ Isa-beg Ishaković, kojim će upravljati Centar "Vladimir Nazor", Univerzitet u Sarajevu će nakon brojnih afera biti pod kontrolom zahvaljujući Zakonu o visokom obrazovanju, a novi pravilnik će riješiti probleme oko zapošljavanja nastavnika. O ovim i drugim temama za Klix.ba je govorio ministar obrazovanja KS Elvir Kazazović.

Djeca s poteškoćama u razvoju uskoro će imati svoje prostorije za vrtić u objektu bivše OŠ Isa-beg Ishaković, kojim će upravljati Centar "Vladimir Nazor", Univerzitet u Sarajevu će nakon brojnih afera biti pod kontrolom zahvaljujući Zakonu o visokom obrazovanju, a novi pravilnik će riješiti probleme oko zapošljavanja nastavnika. O ovim i drugim temama za Klix.ba je govorio ministar obrazovanja KS Elvir Kazazović.

Pronađeno rješenje za osnovne škole s manjim brojem učenika

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Online upis i stipendije popunili škole za zanate

Novi pravilnik kao odgovor na probleme u zapošljavanju nastavnika

UNSA će biti pod kontrolom

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Djeca Konjević Polja i dalje pri školama KS

Rješenje za djecu s poteškoćama u razvoju dogovoreno je s načelnikom Općine Novo Sarajevo Nedžadom Koldžom, u čijem se vlasništvu nalazi škola Isa-beg Ishaković. Na pronalasku prostora za vrtić djece s poteškoćama u razvoju koja rade po EDUS-ovom programu počeli su raditi prošle godine iako zakonski nisu bili obavezni. Ministar Kazazović kaže kako su se opredijelili da u zakon stave član kojim će obuhvatiti predškolsko obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju. Ovim su, ističe, pokazali želju da ta djeca budu adekvatno educirana jer se u toj dobi pravi najveći utjecaj na razvoj djeteta."Prošle godine smo iz OŠ Vladimir Skarić iselili Pedagoški zavod da bi tu smjestili vrtić kojim upravlja Mjedenica. Oni su potpisali ugovor s EDUS-om, angažovat će ljude i raspisati javni poziv. Djeca će za koji dan krenuti u vrtić. Taj prostor nije dovoljan i tražili smo rješenje, ali smo shvatili da nema volje velikog broja javnih ustanova koje imaju kapacitete da ustupe dio prostora. Čak i sam EDUS od nas stalno traži da sve bude u jednom objektu što je nemoguće", rekao je Kazazović.Spomenuo je i kako uposlenici Centra Vladimir Nazor ne žele raditi s EDUS-ovim stručnjacima te da postoje i problemi u odnosima između EDUS-a i Zavoda Mjedenica, ali da će im Ministarstvo naložiti da moraju raditi zajedno jer je to u korist djece. U novi vrtić će biti upisana djeca sa svim poteškoćama u razvoju, a ne samo s autizmom.Kada je u pitanju problematika spajanja osnovnih škola u KS, ministar Kazazović je rekao da je pronađeno drugačije rješenje od prvobitno jer se svi plaše uhvatiti u koštac s ovakvim uređenjem sistema."Dva puta sam krenuo u tu priču, ali se komisije plaše gubljenja političkih poena i nije popularno. Zbog toga djeca nemaju iste uvjete, negdje ima puno manje učenika. Zatečeno stanje je bilo katastrofalno, ali smo neke stvari uspjeli iznivelisati. Rekli su mi: 'Ne diraj, odmah ćete napasti svi i mediji'. Veliki broj ljudi se opredijelio da ne mijenja ništa. Najveći otpor nam je pravio menadžment škola jer ne žele ostati bez pozicija. Stavili smo u Zakon da ako škola ne ispunjava zakonske uvjete predviđene standardima i normativima, menadžment pola norme radi u jednoj, pola u drugoj školi, dok će direktor pola norme raditi na toj poziciji, a pola kao nastavnik", ističe ministar.Konkretne promjene napravit će i u srednjim školama jer je utvrđeno da neke od njih ne mogu egzistirati. Najveća promjenu do sada napravljena je online upisom, iako nisu svi oduševljeni sistemom u kojem, kako kaže, nema štele."Ljudi me stalno presreću na ulici, ne znaju šta da rade s djecom jer nisu upisala ono što su željela. Ogroman je otpor šta god da pokušate promijeniti. Nisam primijetio veliko oduševljenje jer su ranije u škole mogao progurati dodatni broj učenika, ovim sistemom to nije moguće", kazao je Kazazović.Online upis uspio je pomoći i u popunjavanju mjesta u školama sa zanatskim zanimanjima te napravio korak ka prilagođavanju tržištu rada. Problem za potpunu promjenu predstavlja to što je veliki broj zaposlenih na neodređeno vrijeme, a transformacijom bi se u određenim strukama pojavio višak uposlenih."Tada imate sindikat koji vas zaskače i kaže da niko ne smije ostati bez norme i drugih stvari. Krenuli smo s postepenim prilagođavanjem. U startu se kao dobro rješenje pokazalo stipendiranje učenika. Vlada i Ministarstvo obrazovanja KS su za dvije godine izdvojili po 250.000 KM za deficitarna zanimanja i uspjeli smo popuniti sva odjeljenja, u gimnazijama je smanjen broj učenika. I to je dio rezultata online upisa kojim smo jako zadovoljni", istakao je ministar.Kada je u pitanje zapošljavanje nastavnog osoblja u osnovne i srednje škole i ove godine se pojavio problem jer je u većini škola konkurs sproveden po starom pravilniku. Novi pravilnik je stupio na snagu 1. septembra ove godine, a škole koje još uvijek nisu raspisale konkurs, sada će to učiniti po novom pravilniku."Svake godine imamo isti problem. Kao odgovor na to izmijenili smo pravilnik i opredijelili smo se da suštinski izmijenimo bitne stvari, a to je subjektivni faktor, intervju na koji se moglo utjecati. Tu smo minimizirali broj bodova pa komisije i direktori neće moći favorizovati nikoga jer postoje mjerljivi kriteriji", rekao je.Ugovor na neodređeno vrijeme prošle godine je dobilo 450 nastavnika, a zapošljavanje se nastavilo i u ovoj godini.Iako je menadžment Univerziteta u Sarajevu imao primjedbe na Zakon o visokom obrazovanju, ministar ističe da će on pokazati eventualne nedostatke."Očekujemo da će se za godinu dana desiti reforma UNSA što će omogućiti da se bolje rangira. Nadamo se da ćemo putem Zavoda za zapošljavanje uspjeti uposliti između 100 i 150 asistenata, a Vlada KS bi odluku o tome trebala donijeti do kraja septembra", kaže ministar.Ističe da Ministarstvo obrazovanja i nauke KS do sada nije imalo nikakvog uvida u njihovo funkcionisanje UNSA te da će procesi sada biti transparentni."Pravimo četiri informatičke platforme na kojima ćemo imati sve podatke o funkcionisanju. UNSA prelazi na trezor, priprema je u toku i sve će biti pod kontrolom. Moći će se preventivno djelovati, a ne baviti posljedicama kao što je sada slučaj zbog afera Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Farmaceutski fakultet i tako dalje", istakao je.Vlada KS i resorno ministarstvo i dalje rade s djecom Konjević Polja iako to nije u sistematskim okvirima, već na bazi dobrog djela. Ministar Kazazović ističe kako ne zna do kada će to trajati i kako će se taj problem riješiti, ali da trenutno funkcioniše."Vode se kao 'istureno' odjeljenje, dobijaju naše diplome, ali to je privremeno rješenje koje iz objektivnih razloga može zaustaviti bilo koja vlada koja sutra dođe. Međutim, RS mora riješiti taj problem ili je potrebno izvršiti pritisak da se nacionalna grupa predmeta izdvoji jer se radi o velikom broj učenika ne samo u Konjević Polju već i drugim mjestima u RS-u", rekao je Kazazović.Dodao je ministarstvu na čijem je čelu ostalo još da usvoji zakone o predškolskom obrazovanju, udžbenicima i prosvjetno-pedagoškom zavodu, ali u ovom slučaju nije optimističan.