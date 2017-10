Katić: Sutra potpisivanje ugovora o isporuci vode Kantonu Sarajevo iz Istočnog Sarajeva

Dva vodovodna preduzeća, "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo i "Vodovod i kanalizacija Sarajevo", potpisat će u petak 20. oktobra Ugovor o isporuci vode Kantonu Sarajevo potvrdio je Feni direktor KP "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo Jovan Katić.

Dva vodovodna preduzeća, "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo i "Vodovod i kanalizacija Sarajevo", potpisat će u petak 20. oktobra Ugovor o isporuci vode Kantonu Sarajevo potvrdio je Feni direktor KP "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo Jovan Katić.

Nakon završenog ispiranje cjevovoda Tilava i uzorkovanja vode koja je pokazala da je voda ispravna, s izvorišta Tilava u manjim količinama počela je isporuka vode prema Vodovodu i kanalizaciji Sarajevo.



"Trenutno se isporučuje od 15 do 20 litara vode u sekundi, ali ta količina varira od dnevnog do noćnog termina i zavisno od potrošnje u Istočnom Sarajevu. Građani Sarajeva mogu za 20-ak dana poslije prvih većih kiša, koje su najavljene, očekivati veću količinu vode koja će biti isporučivana Sarajevu", kazao je Katić.



Govoreći o količini koju će KP Vodovod Istočno Sarajevo moći isporućiti Sarajevu, Katić je kazao da se radi o 50 do 60 litara u sekundi.