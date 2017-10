Kamioni ostali u Zenici: Carinskoj ispostavi zbog Željezare Zenica isključena struja

Foto: Arhiv/Klix.ba

Direkciji Željezare Zenica u kojoj se nalazi i Carinska ispostava, danas u poslijepodnevnim satima isključena je električna energija, zbog čega su nastali veliki problemi prilikom izvoza, uvoza i kamiona koji čekaju da napuste carinski terminal u Zenici.

Zbog tužbi radnika, neplaćenog PDV-a te poreza i doprinosa, Elektroprivreda Zenica je krajem prošle sedmice struju isključila hotelima koji su u vlasništvu Željezare Zenica te halama koje se nalaze u industrijskoj zoni Šljivik.



Danas u poslijepodnevnim satima struja je isključena i u zgradi direkcije Željezare Zenica u kojoj su smještene brojne organizacije, firme i institucije koje zbog nesavjesnog poslovanja i krize u Željezari Zenica snose velike štete.



U razgovoru za Klix.ba glasnogovornica kompanije ArcelorMittal Zenica Dijana Božić-Srdanović je istakla kako se radi o velikom problemu koji treba što prije riješiti.



"Ne znamo koliko će to trajati, a s obzirom na to da se na carinskom terminalu nalaze i naši kamioni, za nas je to ozbiljan problem jer ne želimo kašnenja. Ne znamo kada će ovaj problem biti riješen, ali ni kolike štete ćemo pretrpjeti”, kazao je Božić-Srdanović.



Kako saznaje Klix.ba, kroz Carinsku ispostavu u Zenici dnevno prođe od 10 do 20 šlepera s robom, a problemi koji mogu nastati ogledat će se u plaćanju kazni zbog prekoraćenih rokova.



U ranijem razgovoru za Klix.ba direktor Željezare Zenica Safet Berbić je kazao kako Željezari jedino može pomoći Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao njen osnivač te da će početkom ove sedmice biti održana sjednica Skupštine, kada će se razgovarati o konkretnim mjerama koje je potrebno poduzeti da bi se prebrodila kriza u zeničkoj Željezari.