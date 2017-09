Kako su lični interesi u FBiH ugušili probosansku politiku u RS-u

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sve probosanske stranke iz FBiH poput SDA, SDP-a, DF-a, SBB-a, BPS-a, Stranke za BiH i ostalih deklarativno podržavaju ideju pomoći povratnicima i zajedničkog nastupa na izborima, ali kada riječi treba pretvoriti u djela na scenu stupaju lični interesi, animoziteti i ostale podjele koje sve to zaustavljaju. Takav je slučaj i s idejom Pokreta "Odgovor" koji je okupljao probosanske stranke radi zajedničkog nastupa na izborima u Republici Srpskoj 2018. godine, ali je, kako stvari stoje, ta ideja, barem za sada, propala.

