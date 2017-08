Kako je SDA izgubila povjerenje koalicionih partnera, ali ne i tradicionalnih birača

Foto: Arhiv/Klix.ba

SDA se zahvaljujući svom specifičnom biračkom tijelu već decenijama nameće kao neizbježna bh. realnost, a svojim monopolskim statusom su izazvali ogorčenje među predstavnicima svih ostalih stranka. Ako je suditi prema trenutnim međustranačkim odnosima, nijedna bh. stranka ne želi saradnju sa SDA, osim Saveza za promjene. No, pitanje je hoće li te principijelnosti opstati i poslije izbora, prilikom formiranja vlasti.

