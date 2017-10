Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas su u 16 sati počela predavanja u okviru zajedničkog međureligijskog magisterija Međureligijske studije i izgradnja mira, koji će se, osim na KBF-u, provoditi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas su u 16 sati počela predavanja u okviru zajedničkog međureligijskog magisterija Međureligijske studije i izgradnja mira, koji će se, osim na KBF-u, provoditi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči.

Ovo je jedinstven studij magisterija u svijetu, pionirski korak, kako iz akademske tako i iz teološke perspektive, gdje će studenti sa sva tri teološka fakulteta zajedno prisustvovati nastavi i studirati, a ove godine je primljeno 23 studenta iz BiH i Hrvatske.



Dekan FIN-a Zuhdija Hasanović rekao je kako su se predstavnici fakulteta u posljednje dvije godine svakog mjeseca sastajali i dogovarali oko ovog projekta.



"Oduvijek smo tražili načine da značajnije djelujemo. Svaki fakultet radi na razvijanju osjećaja uvažavanja drugog, ali ovaj studijski program je nešto posebno i nadam se da će polučiti stvarne rezultate. Nadamo se da će se ova, za početak mala grupa entuzijasta koji žele raditi na akademskom planu proširiti", rekao je Hasanović.



"Ovo je djelimično rezultat onoga što smo mi radili, no da nije bilo vas sav naš rad bio bi uzaludan. Obradovali ste nas svojom željom i zainteresiranošću za ono što vam imamo ponuditi", rekao je dekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Darko Đogo obraćajući se prisutnim studentima.



Muhamed Mutap iz Ilijaša je svršenik Gazi Husrev-begove medrese, a diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u julu ove godine. Mutap se zainteresovao za ovaj program još prošle godine kada je učestvovao na sesijama u toku osnivanja mastera.



"Najviše me privukao sadržaj i predmet proučavanja ovog smjera, a to je proučavanje izgradnje mira kroz psihološke i sociološke nauke, a zatim kroz religiju i teologiju. Mislim da je to danas izuzetno važno jer se religija instrumentalizira. Također, 21. stoljeće je vrlo turbulentno i mir nam je vrlo potreban i mislim da će tema izgradnje mira biti tema sadašnjosti i budućnosti. Sam kulturni kontekst i multireligijsko okruženje u kome živimo također su me podstakli da se odlučim za ovaj master studij", rekao je Mutap.



I Emina Frljak iz Visokog, svršenica Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odlučila se, pored mastera na matičnom fakultetu, i za master studij Međureligijske studije i izgradnja mira.



"Već dvije godine se bavim izgradnjom mira u BiH tako da sam odlučila da dobijem i akademsku podlogu s obzirom na to da u neformalnom obrazovanju imam mnogo iskustva, ali kroz formalno obrazovanje nisam imala priliku da prođem kroz programe koji se bave međureligijskim dijalogom i izgradnjom mira", rekla je Frljak.



Podsjećamo, navedeni magisterij rezultat je zajedničkih napora navedenih obrazovnih institucija i projekta Unaprjeđenje međureligijske izgradnje mira. U maju ove godine, dekani navedenih fakulteta, Darko Tomašević, Darko Đogo i Zuhdija Hasanović te predstavnik američke humanitarne i razvojne agencije Catholic Relief Services (CRS) za BiH Marc D'Silva, potpisali su memorandum o razmijevanju u vezi sa magisterijem.