Je li ljevica spala na dvoje: U zagrljaju Komšića i Nikšića nema mjesta za GS i Našu stranku

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Socijaldemokratska partija BiH i iz nje proizašla Demokratska fronta napravile su pionirski korak u ujedinjenju ljevice, kada su lideri tih stranaka potpisali Okvirni plan zajedničkog djelovanja i saradnje, kojim se predviđaju stalni razgovori o modelima zajedničkog nastupa na Opštim izborima 2018. godine. Sve građanske stranke su dobrodošle u zagrljaj, samo neke malo manje.

Figurativno se stranke lijeve orijentacije u Bosni i Hercegovini porede sa ruskim drvenim lutkama Babuškama, koje su proizlazile jedna iz druge. Stručnjaci napominju da bi iskreno ujedinjenje ljevice bilo vraćanje istim onim putem kojim su se razdvojile, ali pozdravljaju svaki korak koji ide u tom pravcu.



Lideri dvije stranke složni su da je suprotstavljanje modelu privatne države neminovno, koji prema njima personificaraju nacionalne stranke SDA, HDZ BiH i SNSD. Kako je to istaknuto na današnjem skupu SDP-a i DF-a, blok ljevice je otvoren za sve one koji dijele vrijednosti jednakosti, antifašizma i antinacionalizma.



S tim vrijednostima se poistovjećuje i Građanski savez, čiji su predstavnici u isto vrijeme održali Prvi kongres i izabrali novo rukovodstvo stranke. Međutim, očigledno je da bivši članovi SDP-a i DF-a, Reuf Bajrović i Emir Suljagić, nisu dobrodošli u koalicioni zagrljaj Nermina Nikšića i Željka Komšića.



Zbog toga je, navodno, izabrano novo rukovodstvo Građanskog saveza, da stranke ne bi izbjegavale saradnju sa njima zbog privatnih razloga i odnosa sa Reufom Bajrovićem i Emirom Suljagićem. Oni ipak ostaju u članstvu, a prilika je prepuštena mlađima da se izbore za potencijalne koalicione zagrljaje, koji su GS-u neophodni, isto kao SDP-u i DF-u.



Osim nesuglasica na relaciji SDP i GS, još jedna strnaka građanske orijentacije oglasila se danas. Dennis Gratz je podnio ostavku na poziciju predsjednika Glavnog odbora i člana Predsjedništva Naše stranke. Njegova odluka uslijedila je nakon dužih nesuglasica unutar Naše stranke, između dvije frakcije u kojima je Dennis Gratz predstavljao jednu, a Predrag Kojović i Sabina Ćudić drugu.



Na današnjem potpisivanju deklaracije o zajedničkom djelovanju SDP-a i DF-a nije bilo ni predstavnika Naše stranke, pa je indikativno da se nekada obećavajuća šira koalicija lijevih stranaka već raspala.



Ipak, najvažnije pitanje koje se u budućem periodu očekuje od građanskih stranaka jeste koga će kandidovati na predstojećim izborima za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.



Po svemu sudeći će SDP i DF ponuditi zajedničkog kandidata, najvjerovatnije Željka Komšića, kojeg ostale građanske stranke neće podržati. Veću odgovornost, pri tom, dvije stranke imaju u tome koga će kandidovati i kako će na to reagirati ostale stranke, s obzirom na političke posljedice.