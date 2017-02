Sedam dana je prošlo od kad se tema pražnjenja Jablaničkog jezera i eventualnih posljedica pojavila u našim medijima. Jezero se sada puni, ali ribari napominju da je to normalan razvoj situacije, te da treba pričekati nalaze inspekcijskog nadzora.

"Sasvim je normalno da je sada krenuo proces punjenja jezera, pa kad su ga potpuno ispraznili, logično je da će sedam dana kasnije nivo jezera biti veći nego je to bilo prošlog vikenda" kažu nam ribari.



Ipak, apeluju da se pričekaju nalazi inspekcije i struke.



"Pošteno bi sada bilo pričekati nalaze inspekcijskog nadzora, kao i stručni nalaz nezavisne naučno istraživačke institucije, te vidjeti kakav će epilog tih procesa biti. Mi smo do sada rekli mnogo oko ovoga, pa je bolje za neke dalje komentare pričekati taj momenat", kazali su iz Organizacije sportskih ribolovaca Konjica.



Dodaju da je potrebno više pažnje usmjeriti i na druge probleme s kojima se suočavaju.



Ribari kažu da je možda aktualiziranje problema u vezi s Jablaničkim jezerom dobra stvar da se sada u fokus javnosti, ali i inspekcijskih organa stave neke druge teme vezane za ovaj prekrasni prirodni prostor.



"Godinama građevinske firme ulaze strojevima u rijeku i u zaštićenim dijelovima potpuno neovlašteno vrše eksploataciju šljunka, iako su već kažnjavani prema istom osnovu. Ovo je pogotovo negativno sada, u vrijeme mrijesta i to uništava ribu dugoročno, koja sada polaže ikru. Sve je to naravno strogo zabranjeno zakonom", upozoravaju iz ribarskog udruženja.



Ribari napominju da se ove nelegalne radnje dešavaju na mjestima na kojim obitavaju riblje vrste glavatica, potočna i mekousna pastrmka. Mekousna pastrmka je na crvenoj listi zaštićenih vrsta.