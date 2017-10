Stopa kriminaliteta na području Kantona Sarajevo u periodu januar-juni 2017. godine smanjena je u odnosu na isti period prošle godine. Počinjen je manji broj krivičnih djela za 14,7 posto i smanjen je broj maloljetnih izvršilaca za 40 posto.

Stopa kriminaliteta na području Kantona Sarajevo u periodu januar-juni 2017. godine smanjena je u odnosu na isti period prošle godine. Počinjen je manji broj krivičnih djela za 14,7 posto i smanjen je broj maloljetnih izvršilaca za 40 posto.

Ono što nije ohrabrujuće je da je broj povratnika u činjenju krivičnih djela povećan za 0,3 posto, navodi se u izvještaju MUP-a KS koji je Vlada KS prihvatila i dostavila Skupštini na razmatranje.



U ovom periodu dogodila su se tri ubistva, tri pokušaja ubistva, a jedna osoba je preminula od teških tjelesnih povreda koje zadobila kada su je pretukli. Zabilježena u i krivična djela silovanja i bludne radnje, a policija je uhapsila dvije osobe.



Nažalost, broj slučajeva nasilja u porodici se ne smanjuje pa je u ovom periodu bilo 118 prijava. Najveći broj slučajeva je s područja općine Novi Grad Sarajevo (35), Ilidža (27) i Centar (16), dok je najmanje u Ilijašu (četiri).



Protiv 154 osobe su podneseni izvještaji zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga te posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, a uhapšena je 141 osoba. Najviše je oduzeto marihuane, ekstazija, amfetamina i heroina.



Kada je riječ o krađama i provalama, ukradeno je 223 motornih vozila od kojih su MUP-ovi vratili 25, za otkup su vraćena dva, a 20 vozila su pronašli vlasnici sami. Bitno je naglasiti da je došlo do pada stope ovog krivičnog djela. Najviše vozila ukradeno je na području općine Centar, potom Novog Sarajeva, dok je po 49 vozila ukradeno s područja Starog i Novog Grada.



Smanjen je broj pljački prodavnica i kladionica, dok je porasla stopa pljački apoteka. Smanjen je i broj krivičnih djela koja uključuju izazivanje požara, pucanje iz vatrenog oružja i aktiviranje eksplozivnih naprava.



Od januara do juna ove godine, 27 maloljetnika je počinilo 31 krivično djelo (većinom razbojništva i djela protiv imovine), što je u poređenju s istim periodom prošle godine manje za 68,6 posto. Većinom su dobi do 16 godina.



Povećan je broj samoubistava - 27, a izvršena su vješanjem, upotrebom vatrenog oružja, skakanjem, oštrim predmetom i strujnim udarom. Najviše samoubistava počinjeno je na području općine Novi Grad. Prema spolu, samoubistvo su počinila 23 muškarca i četiri žene dobi od 17 do 89 godina.



Smanjen je i broj saobraćajnih nesreća - 4.766, što je za 16,6 posto manje u odnosu na isti period prošle godine. U ovim nesrećama poginulo je sedam osoba, dok su 464 osobe zadobile povrede. Najveći broj saobraćajnih nesreća registrovan je na području općina Novi Grad i Centar.



U ovom periodu je zabilježeno 11 napada na policijske službenike.